Trentino, Fugatti: “Da elezioni comunali segnale incoraggiante”

ROMA- “È un bel segnale, positivo e incoraggiante. L’aver raggiunto il quorum nei comuni dove i cittadini erano chiamati ad eleggere i nuovi sindaci indica che i principi della democrazia e della partecipazione del popolo alla gestione del bene comune ancora resistono in Trentino”. È il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti all’esito delle votazioni che domenica hanno chiamato alle urne i censiti di Lona-Lases, Fiavé e Borgo Chiese.

“Desidero augurare anche a nome della Giunta provinciale – ha commentato Fugatti – buon lavoro ai nuovi amministratori locali con l’auspicio che giorno dopo giorno l’esercizio del confronto con le esigenze delle comunità rafforzi quel rapporto di fiducia fra cittadini ed istituzioni che è l’unico antidoto contro le difficoltà e le insidie che possono presentarsi in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo. La Provincia non mancherà mai di svolgere il proprio ruolo a fianco dei Comuni, nell’interesse dei cittadini, in qualsiasi angolo del Trentino essi abbiano deciso di vivere”.

“Per quanto riguarda Lona Lases – conclude il presidente Fugatti – è questa l’occasione per esprimere un particolare ringraziamento ai commissari – da Federico Secchi a Alberto Francini – che in questi difficili anni hanno prestato servizio per garantire un presidio democratico e rappresentare soprattutto un punto di riferimento attorno al quale ricostruire il tessuto aggregativo che ha consentito di riportare la situazione in una condizione di normalità”.

Alle 11.30 odierne il presidente Fugatti si recherà a Lona-Lases per incontrare il nuovo sindaco Antonio Giacomelli assieme al commissario Francini.

Askanews