Tajani: “Non si faccia il processo a tutte le forze dell’ordine”

MADRID – “Non si faccia il processo a tutte le forze dell’Ordine”. Lo ha chiesto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani intervenendo a “24 Mattino” su “Radio 24”.

“Se c’è qualche poliziotto, qualche dirigente che ha sbagliato – ha detto il vicepremier – è giusto che venga sanzionato. Ma la responsabilità è individuale. Quello che non accetto è che per attaccare le forze dell’ordine si faccia credere che le forze dell’ordine sbaglino tutte.

Tajani sostenuto che “bon si può fare il processo al governo e a tutte le forze dell’ordine perché alcune persone hanno sbagliato durante una manifestazione”. E commentato che è “inaccettabile” fare “di tutta l’erba un fascio”.

“Sono persone che rischiano la pelle tutti i giorni”, ha sottolineato per poi accusare:

“E’ un po’ un vizio della sinistra prendere la parte per il tutto e dire sono tutti cattivi o dire è il governo che vuole la repressione”.

Dal canto suo, Antonio Nicolosi, segretario generale del sindacato dei Carabinieri “Unarma” riferendosi ai fattacci avvenuti a Pisa ha manifestato “solidarietà” ai “fratelli poliziotti per il tritacarne mediatico che stanno subendo”.

“Alla politica diciamo che il cavalcare quest’onda per arruffare il popolo e raccattare qualche voto è una strategia perdente – ha affermato -. Percorrendo questa strada non si torna più indietro”

A quindi auspicato che si faccia chiarezza “su quanto accaduto, in serenità e scevra da condizionamenti”. Ha considerato un errore “delegare i carabinieri per le indagini” perché, a suo avviso, “lascia erroneamente intendere che la polizia potrebbe non essere super-partes”.

Redazione Madrid (con informazioni di Askanews)