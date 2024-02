Europa League, Roma e Milan qualificate agli ottavi: ora Brighton e Slavia Praga

MADRID. – Giovedì europeo da leoni per le squadre italiane impegnate nei match di ritorno degli spareggi per approdare agli ottavi di finale. Roma e Milan ieri ce l’hanno fatta, passando il turno con pieno merito.

Pellegrini e Svilar protagonisti: Roma qualificata ai rigori col Feyenoord. Ora c’è il Brighton

Emozionante ed interminabile la gara dei giallorossi, che in un Olimpico fantastico, gremito da 67.000 spettatori, hanno avuto la meglio ai calci di rigore sul Feyenoord, dopo l’1-1 con il quale si erano chiusi i tempi regolamentari e quelli supplementari (stesso risultato maturato all’andata).

Per la squadra di De Rossi, è stata una serata complicata: subito sotto di un gol (ma sospetto tocco di braccio sulla deviazione vincente di Gimenez), i capitolini, sospinti da un pubblico arrembante, hanno acciuffato il pareggio quasi immediatamente con Lorenzo Pellegrini, autore di un gol fantastico con un tiro a giro potente e precisissimo scoccato dall’ingresso dell’area di rigore. La gara si dimenava poi in modo equilibrato, con la Roma che attaccava ma senza mai essere realmente pericolosa.

Ai supplementari, anche grande sfortuna per i giallorossi: una conclusione a botta sicura di Lukaku proprio al 120’ veniva mandata in angolo da Wellenreuther con una parata miracolosa. Alla fine, nei tiri dagli undici metri, Svilar saliva in cattedra, respingendo due conclusioni degli avversari, con Zalewski che trovava il gol decisivo (5-3 il risultato finale).

Nel sorteggio di Nyon, tenutosi oggi, la Roma ha pescato gli inglesi del Brighton, allenati dal tecnico italiano De Zerbi. I giallorossi giocheranno l’andata in casa il 7 marzo e il ritorno fuori una settimana dopo (14 marzo). Gli orari delle due gare saranno 18.45 e 21.00.

Milan, sconfitta indolore a Rennes. Agli ottavi ecco lo Slavia Praga

Disco verde anche per il Milan. La squadra di Stefano Pioli, “retrocessa” in Europa League dopo essere stata eliminata nella fase a gironi della Champions, è stata sconfitta ieri 3-2 dal Rennes in terra francese. Una sconfitta indolore per i rossoneri, che avevano già ipotecato la qualificazione grazie al 3-0 costruito nella gara di andata al Meazza.

Il Milan, ieri pomeriggio, non ha tremato neppure dopo l’iniziale gol di Bourigeaud, che aveva portato in vantaggio il Rennes. Il pari, infatti, è arrivato poco dopo con il solito Jovic. Nella ripresa, era ancora lo scatenato Bourigeaud a raddoppiare, prima di un nuovo pari siglato da Leao. Gol vittoria, al 68’, realizzato ancora da Bourigeaud, autentico mattatore della serata.

E dall’urna è uscito poco fa il prossimo avversario del Milan agli ottavi: saranno i cechi dello Slavia Praga. Andata il 7 marzo a San Siro, ritorno il 14 marzo in casa dello Slavia.