Calcio venezuelano: a Caracas quattro gare in questo turno di campionato

CARACAS. – Tifosi capitolini in festa! In questa quarta giornata la cosiddetta “Ciudad de los techos rojos” fará da cornice a quattro gare della Liga Futve: Portuuesa – Deportivo Táchira, UCV – Monagas, Deportivo La Guaira – Academia Puerto Cabello e Metropolitanos – Inter de Barinas.

Si partirá oggi, alle 16:00 (ora del Venezuela), con la sfida che metterà a confronto sul rettangolo verde del Brigido Iriarte il “Penta” ed il “Carrusel Aurinero”. La formazione di Acarigua, dopo aver ottenuto la prima vittoria stagionale contro il Caracas (0–1) vuole ribadire la propria superiorità con una vittoria proprio contro i campioni in carica della Primera División venezuelana. I “Rossoneri di Acarigua” andranno a caccia di un risultato che gli permetta trovare quella carica in piú in vista della gara di ritorno contro il Palestino: all’andata gli “Arabes” si sono imposti per 1–2.

Dal canto suo, il Táchira mira ad estendere la sua scia positiva che dura da 32 giornate.

Negli ultimi 35 precedenti il bilancio é di 19 successi per gli “Andinos” e 2 per il “Penta”. In 14 occasioni hanno pareggiato. Nella scorsa stagione, c’é stato un pareggio (1–1 ad Acarigua) e una vittoria del Táchira (3–0 a San Cristóbal).

L’altra sfida che andrá in scena alle falde dell’Ávila sará quella tra UCV e Monagas. Gli “universitari” sono una delle grate sorprese in questo inizio di campionato con sette punti in tre gare disputate. Mentre i “Guerreros del Guarapiche” hanno un’andatura ben diversa con un solo punto conquistato. Il calcio d’inizio nello stadio Olímpico é in programma oggi alle 19:00.

Sabato, alle 15:00, lo stadio Olímpico riaprirá i battenti per il match Deportivo La Guaira – Academia Puerto Cabello. I “Naranjas” hanno avuto un inizio di stagione altalenante con una vittoria (2-1 con il Monagas), un pareggio (1-1 in casa dell’Angostura) ed un ko (2-0 con il Caracas). Mentre i “Porteños” nella Liga Futve hanno 7 punti: 2 vittorie (0-1 con il Portuguesa e 2-1 con l’Estudiantes) ed un pareggio (2-2 con il Carabobo).

La quarta giornata si completerá con: Estudiantes – Caracas (sabato alle 17::45, stadio Metropolitano), Zamora – Rayo Zuliano (sabato alle 20:30, stadio Pachencho Romero), Carabobo – Angostura (domenica alle 16:00, stadio Misael Delgado) e Metropolitanos – Inter de Barinas (domenica alle 19:00, stadio Olímpico).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)