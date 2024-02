Pnnr, Fitto: “Fase di spesa avrà una forte accelerazione, siamo ottimisti”

MADRID. – “Sono convinto che la spesa avrà una forte accelerazione, innanzitutto grazie alla revisione del PNRR che inciderà molto positivamente. Poi, favoriremo un sistema più rapido di inserimento dei dati sullo stato dei lavori. Infine, ormai siamo in fase di realizzazione, abbiamo superato quella di progettazione e messa a gara; quindi, la fase di spesa verrà sicuramente velocizzata”. Lo ha detto Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, in conferenza stampa a conclusione della Cabina di regia sul PNRR, durante la quale è stata esaminata la relazione sullo stato di attuazione del Piano.

“Il nostro Paese, al 31 dicembre 2023, ha ottenuto 101,93miliardi di euro, corrispondenti a circa il 52% del totale del PNRR, comprensivi del prefinanziamento iniziale. Alla data del 31 dicembre 2023, in base ai dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le spese sostenute risultano pari a circa 45,6 miliardi di euro, come riportato nella Tabella 23 che espone il relativo riparto per Amministrazioni centrali titolari delle misure”, spiega Fitto.

“Il sistema Regis sarà oggetto di un intervento mirato all’interno del decreto legge su cui stiamo lavorando – prosegue -. I numeri della spesa sono assolutamente sottodimensionati rispetto al fatto che molti enti attuatori non hanno caricato, sul programma Regis, una spesa già di fatto effettuata. Nel decreto legge inseriremo degli elementi che daranno una accelerazione nell’inserimento dei dati sul sistema Regis. Questo impatterà non poco”.

Approvata in Cabina di regia la IV relazione sullo stato di attuazione

Esaminata ed approvata la quarta relazione sullo stato di attuazione del Piano di Ripresa e resilienza al centro della Cabina di regia sul Pnrr che si è svolta stamattina presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, convocata e presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Presenti tutti i Ministeri competenti, i rappresentanti dell’Anci, dell’Upi, e della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Il Ministro ha illustrato il lavoro svolto dal Governo, nel secondo semestre del 2023, per raggiungere tutti gli obiettivi programmati e per completare, in costruttiva collaborazione con la Commissione europea, il complesso processo di revisione del Piano, con l’integrazione del nuovo Capitolo REPowerEU, con l’implementazione delle riforme e con la rimodulazione di numerose misure strategiche per la crescita economica strutturale dell’Italia, puntando maggiormente sulla digitalizzazione, sulla sostenibilità ambientale e sulla resilienza del tessuto economico e sociale della Nazione.

“Con l’approvazione della richiesta di pagamento della quinta rata, l’Italia avrà conseguito 113 miliardi di euro, pari a oltre il 58% dei 194,4 miliardi stanziati in sede europea per il Pnrr. Come tutti sanno, il Pnrr non concede soste e richiede un costante monitoraggio per la concreta messa a terra degli investimenti e delle riforme previsti. Nei prossimi mesi completeremo la fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi della sesta e della settima rata”, afferma il Ministro per gli Affari europei.