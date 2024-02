Mena Apulian Food: quattro anni di successi nel cuore di Madrid

MADRID. – Nel suggestivo scenario del Mercado de La Cebada, all’interno del vivace quartiere di La Latina di Madrid, si è svolta la serata con cui Mena Apulian Food ha festeggiato con orgoglio e gioia il suo quarto anniversario di attività, un traguardo significativo per questo particolarissimo ristorante che è diventato un’autentica istituzione culinaria.

Quattro anni fa, Mena Apulian Food irrompe nel panorama gastronomico madrileno con la sua cucina autentica e le sue prelibatezze pugliesi. L’avventura è iniziata qui, nel cuore del Mercado de La Cebada, per poi espandersi con successo. Sono nate altre due sedi, in calle Humilladero nel rione La Latina e a Las Rozas, mostrando una resilienza straordinaria nonostante le avversità incontrate lungo il cammino, dovute soprattutto alle sfide della pandemia.

Alla celebrazione hanno partecipato vecchi e nuovi clienti, in un’atmosfera di festa e condivisione. L’aperitivo e il brindisi hanno segnato il culmine di una serata all’insegna della gratitudine e della riconoscenza per tutti coloro che hanno contribuito al successo di Mena Apulian Food.

Attilio Mingolla, il carismatico fondatore e titolare del locale, ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto nel corso degli anni: “Noi offriamo il cibo, il cliente si preoccupa del bere”, ha scherzato Mingolla, sottolineando il legame speciale che il Mena ha instaurato con la propria clientela.

La festa ha rappresentato un momento di riflessione sulla straordinaria avventura imprenditoriale di Mingolla e del suo team. Da piccola bottega nel Mercado de La Cebada, Mena Apulian Food è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per gli amanti della cucina pugliese a Madrid, e non solo, anche per tutti coloro che desiderano trascorrere una serata piacevole in un ambiente familiare e gustando le sue specialità: la puccia e i panzarotti elaborati con maestria e passione.

Oltre a essere un luogo dove gustare prelibatezze gastronomiche, Mena Apulian Food rappresenta un vero e proprio punto di ritrovo per la comunità locale. Le persone si riuniscono qui per condividere momenti di gioia e convivialità, creando legami che vanno al di là del semplice rapporto tra cliente e ristoratore.

Guardando al futuro, Mingolla e il suo team sono determinati a continuare a sorprendere e deliziare i propri clienti con nuove creazioni e iniziative.

L’anniversario dei quattro anni è solo il punto di partenza per una nuova fase di crescita e successo per Mena Apulian Food.