Coppa Libertadores: fase 2 amara per le squadre venezuelane

CARACAS. – Le gare della fase 2 della Coppa Libertadores lasciano l’amaro in bocca alle squadre venezuelane con due sconfitte interne in altrettante gare disputate.

Il primo a scendere in campo é stato il Portuguesa, che ha disputato l’incontro nello stadio Nacional Brigido Iriarte, ospitando i cileni del Palestino. Al “Penta non é bastato il supporto dei circa 2.500 che sono arrivati dalla cittá di Acarigua per superare gli “Árabes” e volare in Cile con un risultato favorevole.

A sbloccare il risultato sono stati i padroni di casa con il guizzo di Darvis Rodríguez (9’) che ha mandato in delirio i tifosi presenti nello stadio capitolino. Poi c’é stata la rimonta degli “Árabes” con Bryan Carrasco su calcio di rigore (15’) e Gonzalo Sosa (31’). Con questo risultato Richard Blanco & compagni sono costretti a vincere in casa del Palestino con un gol di scarto per forzare i calci di rigore. In caso di passaggio del turno affronterá la vincente del confronto Nacional (Paraguay) – Atlético Nacional (Colombia).

L’altra squadra della Liga Futve, l’Academia Puerto Cabello, é stata battuta per 0 – 2 dal Nacional di Montevideo. Per la formazione allenata da Alvaro Recoba sono andati a segno Lucas Sanabria (11’) e Christian Ebere su calcio di rigore (42’). La vincente di questo doppio confronto se la vedrá con una tra Always Ready e Sporting Cristal: all’andata la formazione boliviana si é imposta per 6 – 1.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)