Pallacanestro: la Vinotinto dei Canestri inizia il percorso verso l’Americup

CARACAS. – Mancano poche ore per la palla a due nelle qualificazioni verso l’Americup, torneo que nel 2025 si disputerá in Nicaragua.

Il format delle qualificazioni prevede quattro gironi di quattro squadre e le finestre di qualificazione saranno tre: febbraio 2024, novemmbre 2024 e febbraio 2025. Ogni nazionale giocherá tre partite in casa ed altrettante in trasferta. Si qualificheranno all’Americup le prime tre di ogni girone.

Il Venezuela é stato inserito nel girone A insieme a Colombia, Argentina e Cile.

Stando al calendario, in questa prima finestra delle qualificazioni, la Vinotinto dei Canestri esordirá domani alle 18:30 (ora di Caracas), nel Domo José María Vargas a La Guaira ospitando i “Cafeteros”. Tre giorni dopo, volerá in Colombia: la palla a due é in programma alle 19:10 (ora del Venezuela) nel “Coliseo Iván de Bedout” della cittá di Medellín.

La nazionale allenata da Daniel Seoane tornerá sul parquet a novembre: il 22 giocherá in casa dell’Argentina e il 25 in Cile. Nel 2025, si completerá il calendario di queste qualificazioni con le gare interne contro l’Albiceleste (20 febbraio) e la Roja (23 febbraio). Secondo i rumors la sede di queste gare potrebbe essere il Poliedro di Caracas, che in passato ha ospitato diverse gare di qualificazioni verso il mondiale della palla a spicchi.

In totale i gironi verso l’Americup 2025 sono quattro nel “B” si affronteranno: Brasile, Panamá, Paraguay e Uruguay. Mentre nel “C” ci sono: Canadá, Messico, Nicaragua e Repubblica Dominicana. Infine nel “D” giocheranno Bahamas, Cuba, Porto Rico e Stati Uniti.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)