La ONU ya salió de Venezuela y seguirá operando desde Panamá

CARACAS – Este martes se confirmó que los 13 empleados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU salieron del país vía Panamá para seguir desde ahí su labor, luego que fueran expulsados de Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro.

El mandato global de la oficina que operaba desde Caracas por el alto comisionado Volker Türk permite poder continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en el país, aunque no tenga presencia física allí, confirmó Marta Hurtado, portavoz de la ONU.

La expulsión argumentada por el gobierno y el propio mandatario, asegura que “la oficina se transformó en una oficina de espionaje y de conspiración”.

“Hasta tanto esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverá al país. Esperemos que rectifiquen”, vociferó el mandatario.

La suspensión ocurrió luego que Michael Fakhrió, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, fue impedido de visitar las cárceles venezolanas y le gobierno el cambiara la agenda planificada para su vista al país.

Redacción Caracas