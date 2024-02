Napoli, altro ribaltone in panchina: Mazzarri esonerato, arriva Calzona

MADRID. – Non c’è pace per la panchina del Napoli: all’indomani del pari raggiunto in extremis al Maradona contro il Genoa, è arrivata la notizia dell’esonero di Walter Mazzarri dalla guida tecnica della squadra. E così, nel breve volgere di pochi mesi, De Laurentiis cambia ancora: dopo Spalletti (che ha deciso di andare via lui), Garcia e Mazzarri, ecco Francesco Calzona, che a Napoli è già stato in un recentissimo passato, ricoprendo il ruolo di collaboratore sia di Spalletti che di Sarri.

Francesco Calzona arriva fino alla fine della stagione

Classe ’68, originario di Vibo Valentia, Calzona è attualmente il CT della nazionale della Slovacchia, ruolo che continuerà a ricoprire anche dopo la firma come nuovo mister del Napoli. Calzona si è legato alla società partenopea solo fino al termine di questa stagione, sembrerebbe senza alcuna opzione di rinnovo per la prossima.

Saranno, dunque, poco più di 3 mesi molto intensi e difficili per lui, che avrà l’arduo (ma esaltante) compito di risollevare i campioni d’Italia in carica da una situazione molto critica. Il Napoli è attualmente 9° in classifica, lontano nove punti dal quarto posto, utile per un piazzamento in Champions.

Domani c’è subito il Barcellona

E, per Calzona, all’orizzonte si profila subito una sfida affascinante: domani contro il Barcellona allo stadio Maradona, per gli ottavi di finale della Champions League. Sarà senza dubbio un battesimo di fuoco per lui. Prima di diventare CT a Bratislava, chiamato da Marek Hamsik, il tecnico calabrese è stato vice-allenatore di Maurizio Sarri, Eusebio Di Francesco e Luciano Spalletti. Partito dalla sua Vibo Valentia, Calzona da calciatore è arrivato sino alla serie B, con la maglia dell’Arezzo.

Le parole di De Laurentiis: “Spiace per Mazzarri. Ora aiutiamo Calzona”

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha salutato ieri Mazzarri, dando al contempo il benvenuto al nuovo allenatore: “Dispiace sempre quando si deve esonerare un amico – ha detto De Laurentiis commentando la decisione su Mazzarri – anzi devo ringraziare Walter che si è fatto trovare disponibile quando gli abbiamo chiesto di aiutarci. Solo il tempo dirà se questa nuova soluzione potrà essere efficace: presenterò personalmente Calzona a chi ancora non lo conosce. Cerchiamo di aiutare il nuovo allenatore, senza polemiche e cercando di lasciarlo lavorare sereno”.