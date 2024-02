Disabili, Locatelli riceve special advisor Usa Minkara: “G7 occasione storica”

MADRID. – “Ringrazio particolarmente la special advisor per questa visita nel nostro Paese: abbiamo iniziato a discutere già da tempo del prossimo G7 Inclusione e Disabilità e vogliamo tracciare insieme questo solco importante, perché possa essere davvero un momento storico e d’impatto per tutti i nostri Paesi”.

Così il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha ricevuto a Roma Sara Minkara, Special Advisor sui diritti delle persone con disabilità del Dipartimento di Stato americano, in vista del primo G7 Inclusione e Disabilità che si terrà in Umbria dal 14 al 16 ottobre.

“Continuano anche i bilaterali, uno degli impegni sul quale lavoreremo è di introdurre anche per il prossimo G20 il tema dell’inclusione e della disabilità, perché davvero sia sempre di più condivisiso e all’attenzione dei nostri paesi” sottolinea Locatelli, per poi aggiungere:

“Ci stiamo confrontando sui temi, ci ritroveremo nella ministeriale del G7 per individuare le priorità che vogliamo portare avanti. Con Sara Minkara ci siamo incontrate lo scorso anno all’Onu e mi ha incoraggiato molto ad andare avanti su questa strada, con la richiesta di avere un G7 Inclusione e Disabilità in Italia. Ma anche gli altri paesi del G7 sono molto motivati” assicura il ministro.

Il primo giorno, il 14 ottobre, sarà ad Assisi, aperto alla cittadinanza e alle realtà del terzo settore, poi gli altri due giorni in provincia di Perugia: il 15 ottobre i paesi confronteranno le rispettive best practice e poi il 16 ottobre ci sarà la ministeriale che stilerà un documento con le priorità e gli impegni.

“Ma noi vogliamo fare di più, – aggiunge Locatelli – vogliamo accompagnare nel tempo il passaggio al prossimo G7 che sarà a presidenza canadese, stiamo lavorando affinché questa non resti un’esperienza isolata ma perché sia un successo storico che continui nel tempo”.

“Per noi la priorità delle priorità è dimostrare al mondo qual è il posto di rilievo che nell’ambito della politica estera deve occupare il tema della disabilità, in particolare quando si devono realizzare la pace e la prosperità” afferma Sara Minkara, che ringrazia “di cuore il ministro Locatelli per il suo impegno e per la sua passione, vorremmo anche noi avere un ministro come lei: l’Italia per la prima volta sta organizzando un incontro ministeriale su questo tema, e ritengo che questo sia un evento di natura storica, che lascerà il segno”.

“Per noi – aggiunge la Special Advisor del governo americano sui disabili – è importante non considerare da un punto di vista caritatevole la disabilità, che deve essere vista come un valore per la società e l’inclusione deve essere un tema prioritario: il G7 sarà uno spazio per affrontare queste tematiche, insieme a quelle del cambiamento climatico, dell’intelligenza artificiale, della sicurezza alimentare”.