Bonaccini: “Per sconfiggere la destra il Pd deve avvicinarsi di più al nord Italia”

MADRID – Il Governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è convinto che il Partito Democratico debba avvicinarsi di più al nord-Italia se vuole sconfiggere la destra. Parlando alla direzione dei “democratici”, Bonaccini, stando a quando riferito, ha detto che “se oggi solo una regione su otto è a direzione Pd, il problema è serio”.

“Credo che il Pd debba occuparsi di più del nord del paese dove vive quasi la metà degli italiani e vi è il cuore produttivo – ha commentato -. La destra può essere sconfitta se comincerà a indebolirsi anche al nord dove, quando non si vota per le amministrative, ma per regionali e politiche, la destra ultimamente vince sempre”.

Bonaccini crede che “sarà un problema per chi governa mantenere le mirabolanti promesse fatte” se “una crescita stimata molto più bassa di quella prevista “obbligherà il governo “a una manovra correttiva dopo le europee”. Questa, secondo Bonaccini, sommata ad una caduta del potere d’acquisto creerà problemi al governo. Inoltre, si aggiungerebbe “il taglio drammatico alla sanità pubblica sentito oggi come uno dei primi problemi dei cittadini”.

Il Presidente dell’Emilia-Romagna ha anche commentato che l’autonomia rafforzata fortemente voluta dalla Lega è un “disegno egoista”. Ha quindi assicurato di essere contrario “all’autonomia di Calderoli perché non ha nulla di virtuoso”

“Aumenterebbe le distanze già troppo forti tra nord e sud del paese” ha spiegato

(Con informazioni di Askanews)