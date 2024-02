Associazione Marchigiani in Spagna: serata all’insegna della gastronomia marchigiana a Madrid

MADRID. – Ogni regione d’Italia, ogni città o piccolo borgo è ricco di storia, di bellezze uniche che ci parlano di un passato all’insegna dell’arte, della cultura.

Sono bellezze che ci portiamo dentro ovunque andiamo, ma poche cose risvegliano i ricordi come le musiche, gli aromi e i sapori che hanno caratterizzato la nostra vita.

Ecco perché è sempre un bel momento riunirsi per riassaporare, anche all’estero, i sapori che caratterizzano le tradizioni regionali.

Questa volta sono stati i marchigiani, con i loro piatti tipici, i protagonisti di una serata conviviale presso la Fiaschetteria del Mercado Antón Martin. L’Associazione dei Marchigiani in Spagna ha riunito soci e simpatizzanti per celebrare la tradizione culinaria della regione, offrendo un apprezzatissimo viaggio gustativo.

L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico variegato, unito dalla passione per la cucina marchigiana e la voglia di condividere una serata diversa all’insegna del buon cibo e della buona compagnia.

Il menu ha deliziato i presenti con un antipasto a base di porchetta croccante accompagnata da un fresco bicchiere di Prosecco, un perfetto connubio tra sapori intensi e bollicine frizzanti.

Tuttavia, la vera protagonista della serata è stata la polenta al sugo, piatto iconico della tradizione marchigiana, preparata secondo le ricette tradizionali e servita con un gustoso ragù che ha trasportato i presenti verso paesaggi collinari e antichi borghi.

Ma l’esperienza culinaria non si è limitata al palato: l’Associazione ha reso la serata ancora più coinvolgente con una divertente riffa, mettendo in palio prodotti tipici delle Marche. Tra i premi in gioco, una bottiglia di Verdicchio, vino bianco dal sapore fresco e aromatico, un Rosso Piceno, vino rosso robusto e corposo, e un chilo di olive all’ascolana, un’esplosione di gusto e tradizione.

L’atmosfera vivace e accogliente della Fiaschetteria del Mercado Antón Matín ha fatto da cornice a una serata, durante la quale la cultura e la gastronomia marchigiana hanno incontrato il cuore di Madrid, regalando emozioni e ricordi.

