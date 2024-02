Un viaggio nel tempo attraverso “L’Ultima Cena” di Leonardo Da Vinci: la conferenza della Dr.ssa Chiara Rostagno

CARACAS. – Nel magico contesto della Facoltà di Architettura e Urbanistica dell’UCV, domani 20 febbraio alle 10:00 a.m., gli appassionati d’arte avranno l’opportunità di immergersi nell’affascinante mondo del Rinascimento italiano grazie alla conferenza sulla celebre opera “L’Ultima Cena” di Leonardo Da Vinci, presentata dalla Dr.ssa Chiara Rostagno.

L’evento, che si svolgerà nella Sala delle Esposizioni con la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Caracas, promette di essere un’esperienza unica e coinvolgente, poiché la Dr.ssa Rostagno condurrà la conferenza in forma di Tableau Vivant, trasportando il pubblico direttamente nel cuore della scena rappresentata nel celebre affresco.

Nella “Ultima Cena”, Leonardo immortalò il momento in cui Gesù rivela ai suoi Apostoli l’imminente tradimento, pronunciando le famose parole: “Qualcuno di voi mi tradirà”. Le emozioni dipinte sui volti degli Apostoli, i loro gesti, rimangono cristallizzati nel capolavoro rinascimentale, offrendo uno spaccato emozionale straordinario.

La Dr.ssa Rostagno, ex direttrice del Museo del Cenacolo Vinciano, fungerà da narratrice dei secoli passati, svelando al pubblico le emozioni racchiuse nei volti dei personaggi, raccontando i loro sconcerti, le loro parole, in un viaggio appassionante attraverso una delle opere più iconiche della storia dell’arte.

L’accesso all’evento è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano approfondire la loro comprensione di questo capolavoro senza tempo.

Ma le opportunità di vivere questa straordinaria esperienza non finiscono qui. Per coloro che non possono partecipare alla conferenza del martedì, c’è un’altra occasione imperdibile giovedì 22 febbraio alle 15:00, presso il Secadero 3 della Hacienda La Trinidad. Tuttavia, per assistere a questa sessione è necessario registrarsi inviando una mail a [email protected].