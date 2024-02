Golf: venezuelana María Mercedes Tablante vince torneo giovanile in Perú

CARACAS. – Il golf venezuelano festeggia una nuova impresa di una sua tesserata: María Mercedes Tablante ha portato in alto il vessillo del Venezuela nella XVIII edizione del “Torneo de Golf Internacional de Menores” che é andato in scena in Perú.

Il green del Lima Golf Club ha fatto da cornice a questo prestigioso evento che ha radunato le giovani promesse del golf di paesi come Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay e Venezuela.

María Mercedes Tablante ha sfoderato la sua classe in una prestazione favolosa con i suoi 202 colpi, 11 sotto par completando manche di 67 (-4) 68 (-3) e 67 (-4) in un campo che stando alla voce degli esperti hanno favorito al suo stile di gioco.

Nella XVIII edizione del “Torneo de Golf Internacional de Menores” era presente anche la connazionale Michelle Barrios nella categoria Prejuvenil.

Il manto erboso del “Lima Golf Club”, fondato il 28 maggio 1924, festeggerá in questo 2024 il suo centenario

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)