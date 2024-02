Calcio: venezuelano Jon Aramburu fa il suo esordio in Champions League

CARACAS. – Sono iniziati gli ottavi di finale della Champions League, tra le sfide andate in scena quella tra il Paris Saint Germain e la Real Sociedad. Nel Parco dei Principi i padroni di casa si sono imposti per 2 – 0 grazie alle reti di Kylian Mbappé e Barcola. Fin qui la storia é nota a tutti, ma a fare notizia per i tifosi nostrani é l’esordio in Champions League del venezuelano Jon Aramburu con la maglia della Real Sociedad.

L’ex Deportivo La Guaira in pochi mesi é riuscito a fare il salto dalla “cantera” alla prima squadra facendo prima il suo esordio nella Liga e adesso nella prestigiosa competizione che assegna la “coppa delle grandi orecchie”. Aramburu é entrato all’88esimo al posto di Javi Galán, ma sono bastati quei pochi minuti per farlo entrare negli almanacchi del calcio venezuelano come l’undicesimo che ascolta la famosa “musichetta” da protagonista.

Il primo a portare il vessillo del Venezuela in Champions League é stato Pedro Santos con la maglia del Boavista. Nel 2001 il calciatore nato a Caracas scese in campo nel pareggio 1-1 contro il Liverpool ad Andield Road.

Poi la lista si é arricchita grazie a Jeffrén Suárez con il Barcelona. Ronald Vargas con l’Anderlecht (Belgio), Roberto Rosales con il Twente (Paesi Bassi), Nicolás ‘Miku’ Fedor con il Celtic (Scozia), Salomón Rondón con lo Zenit San Pietrosburgo (Russia), Yordan Osorio con lo Zenit San Pietrosburgo (Russia), Tomás Rincón con la Juventus, Eric Ramírez con la Dynamo de Kyiv (Ucraina) e Kevin Kelsy con lo Shakhtar Donetsk (Ucraina).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)