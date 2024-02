Migranti: ok definitivo al protocollo Italia-Albania

MADRID. – Ok definitivo da parte del Senato al protocollo d’intesa tra Italia e Albania riguardante i centri per migranti, che era stato firmato il 6 novembre 2023 dai due premier Giorgia Meloni ed Edi Rama e approvato in prima lettura dalla Camera il 24 gennaio scorso.

L’accordo prevede l’apertura di due centri italiani in territorio albanese per la gestione dei migranti: ino sarà situato nei dintorni del porto di Shengjin, a circa 70 chilometri a nord della capitale Tirana, e l’altro a Gjader, nell’entroterra albanese.L’Albania fornirà gratuitamente gli spazi in cui verranno costruiti i centri.

Tuttavia, l’Italia dovrà farsi carico di tutti i costi legati alla costruzione dei centri, al trasporto e alla sistemazione dei migranti, inclusi eventuali costi medici. Le autorità italiane saranno responsabili dell’interno delle strutture, mentre le autorità albanesi garantiranno la sicurezza all’esterno dei centri e durante il trasferimento dei migranti. Le autorità albanesi potranno entrare nei centri solo in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo.

L’Italia invierà funzionari in Albania, che non avranno bisogno del permesso di soggiorno o di visto di lavoro, ma riceveranno un documento di riconoscimento. Le condizioni di lavoro seguiranno la normativa italiana. In entrambi i centri potranno essere presenti fino a 3mila migranti, che saranno accompagnati nelle strutture dalle autorità italiane. Tuttavia, minori, donne incinte e altre persone considerate vulnerabili dovranno essere portate in Italia tramite una procedura di “sbarco selettivo”.

I migranti potranno rimanere in Albania solo “per il tempo strettamente necessario” a svolgere le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalle normative italiane o europee, anche se l’Albania non fa parte dell’Unione Europea.

Le polemiche

L’accordo è stato oggetto di discussione e approvazione da parte delle autorità italiane e albanesi, e stabilisce le linee guida per la gestione dei flussi migratori tra i due paesi. In Senato, nel corso delle dichiarazioni di voto, il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni ha attaccato le la sinistra, assicurando che “è finita la politica delle porte aperte per tutti voluta dal Partito democratico è finita, e parlando degli “italiani perbene, stanchi di subire l’immigrazione che mette a rischio la sicurezza, che costringe le fasce più deboli ad andare in competizione con questi disperati, che arrivano nel nostro paese. Voi volete farli venire tutti in Italia”.

Altrettanto dura la risposta, via social, di Sandra Zampa del Pd: “Non avevo mai ascoltato in un’aula parlamentare un intervento così carico di odio e razzismo come quello pronunciato dal senatore Balboni contro i migranti. Invece che parlare del Trattato Italia-Albania ha denigrato quanti pensano che i diritti umani appartengono a tutti”.