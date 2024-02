Mondiali di Nuoto, per l’Italia a Doha altre tre medaglie

MADRID. – Non sarà arrivato il tanto sospirato terzo oro, ma l’Italia continua a fare incetta di medaglie ai Mondiali di Nuoto in corso a Doha, in Qatar. Ieri è stata un’altra giornata bellissima per i colori azzurri. Dopo l’argento nei 100, Nicolò Martinenghi si è piazzato secondo anche nei 50 rana. L’azzurro ha nuotato in 26″39, preceduto solamente dall’australiano Sam Williamson di appena 7 centesimi. Il bronzo se l’è assicurato lo statunitense Nic Fink (26″49). Simone Cerasuolo, l’altro azzurro che gareggiava in finale, si è piazzato 6°, facendo segnare il tempo di 26″93.

Secondo gradino del podio (e prestigiosa medaglia d’argento) anche per Alberto Razzetti nei 200 farfalla. L’azzurro ha nuotato in 1’54″65, cedendo solo negli ultimi metri al giapponese Tomoru Honda, che ha vinto l’oro in 1’53″88. Bronzo all’austriaco Martin Espernberger (1’55″16). Per l’Italia si tratta del primo podio di sempre in un mondiale in questa gara, mentre per Razzetti rappresenta il primo podio iridato in carriera.

Risultati di certo molto incoraggianti. Gregorio Paltrinieri ha invece vinto la medaglia di bronzo negli 800 stile libero. In testa alla gara dai 350 fino ai 700 metri, è stato battuto dall’irlandese Daniel Wiffen, oro in 7’40″94 e dall’australiano Elijah Winnington, che l’ha incredibilmente sopravanzato negli ultimi metri, soffiandogli l’argento per appena 3 centesimi.

La filosofia di Paltrinieri: “Peccato non essere arrivato 2°. Mi sono comunque divertito”

Gregorio Paltrinieri era senz’altro uno degli italiani maggiormente accreditati per conquistare una medaglia d’oro. Una vera beffa per lui, che si è dovuto invece accontentare di un bronzo: “Peccato, ero vicino al secondo posto – ha dichiarato il nuotatore azzurro al termine della gara – ma poi non cambia più di tanto fare secondo o terzo, avevo visto che lui (Winnington, ndr) stava salendo forte. Io ero un po’ ‘morto’ in fondo, mi è mancata la chiusura, però è stata una bella gara e mi sono divertito.

Non guardo più di tanto a medaglia sì o medaglia no, sono alla ricerca di emozioni vere. Quando faccio gare del genere, mi emoziono come se fosse la prima volta. Una volta ci sarei rimasto peggio, adesso voglio solo provare quella sensazione. Mi sento veramente vivo quando parto così, in palio c’è molto di più. Mi scatta qualcosa dentro che è bellissimo e che cerco di ritrovare gara dopo gara. Oggi cercavo una bella sensazione e una bella emozione”. Per Paltrinieri, si tratta comunque della 9° medaglia in una rassegna iridata. Davvero niente male.

Italia, un Medagliere sempre più ricco

Con le 3 medaglie di ieri, diventa sempre più ricco il Medagliere azzurro a questi Mondiali di Doha: in attesa di altri trionfi tra oggi e i prossimi giorni, l’Italia si porta a 2 ori, 8 argenti e 2 bronzi, per un totale di ben 12 medaglie, che la confermano al 5° posto nella classifica del Medagliere, alle spalle di Paesi Bassi, Stati Uniti, Australia e alla leader Cina. Si tratta senza dubbio di un dato parziale molto prestigioso e che testimonia l’ottimo stato di salute dello sport italiano, soprattutto nelle competizioni in acqua.