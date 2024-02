Calcio: ‘Federación Venezolana de Fútbol’ soddisfatta per il successo del Preolimpico Venezuela 2024

CARACAS. – Calato il sipario del “Torneo Preolimpico Venezuela 2024” é tempo della resa dei conti. Con lo stadio Brigido Iriarte del rione “El Paraiso” si é svolta la conferenza stampa dove hanno partecipato la “Federación Venezolana de Fútbol”, “Ministerio del Poder Popular para la Juventud” e “Comité Olímpico Venezolano”. Va ricordato che quest’evento si é svolto per la prima volta in Venezuela ed ha avuto come sedi lo stadio Misael Delgado di Valencia ed il recinto capitolino intitolato allo storico sportivo venezuelano.

“Il bilancio del torneo é straordinario. Ci sono tante cose da correggere per continuare ad ospitare questo tipo di eventi sportivi. L’obiettivo é che il Venezuela sia sempre in mostra in tutto il continente” – spiega Jorge Giménez, presidente della FVF, aggiungendo – “Grazie al Torneo Preolimpico si sono generati intorno ai 15.000 posti di lavoro diretti e indiretti. Possiamo dire che é un risultato più che positivo”.

Il torneo, che ha radunato le 10 nazionali della zona Conmebol Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay e Venezuela, ha assegnato due tagliandi per i Giochi Olimpici Parigi 2024. La Vinotinto era arrivata all’ultima giornata con la possibilità di timbrare il biglietto, ma alla fine a salire sul volo verso la “Cittá della luce” sono state l’Albirroja (che ha anche vinto il torneo) e l’Albiceleste.

Nell’incontro con i media é intervenuto anche il ministro dello sport, Mervin Maldonado che ha parlato sui piani futuri dello stadio Brigido Iriarte.

“C’é la volontà di alcuni club di giocare le gare interne in questo stadio” – confessa Maldonado, aggiungendo – “Abbiamo ricevuto la richiesta dell’Estudiantes de Mérida per giocare le gare interne qui mentre ha la sospensione del suo stadio (il Metropolinato, n.d.r.), poi si sono anche il Rayo Zuliano e Portuguesa che vogliono giocare le gare delle coppa internazionali nel Brigido Iriarte”

La conferenza stampa è servita anche per dare dettagli sul Metropolitano de Cabudare, che in principio doveva ospitare le gare della Fase Finale del Preolimpico.

“A livello strutturale lo stadio é al top, mancano alcuni dettagli per quanto riguarda il manto erboso. Cercheremo di programmare una gara amichevole della Vinotinto in quello stadio” ha dichiarato Giménez.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)