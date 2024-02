Calcio venezuelano: l’italo-venezuelano Arace si aggiudica l’MVP della seconda giornata della Liga Futve

CARACAS. – L’MVP di giornata non può che essere lui, Rafael Arace. Molto più di un centrocampista per il Deportivo La Guaira che ancora una volta viene trascinato dalla prepotenza fisica di un giocatore con un motore diverso rispetto agli altri. Il calciatore italo-venezuelano ha segnato una doppietta nella vittoria 2 – 1 in rimonta contro il Monagas nello stadio Olímpico. Le incursioni nell’area avversaria sono l’esempio lampante di cosa voglia dire poter contare sul calciatore di origine irpina.

Contro i “Guerreros del Guarapiche” ha pareggiato i conti al 27esimo su calcio di rigore e nella ripresa ha segnato (71’) la rete che ha regalato i primi tre punti della stagione 2024 ai “naranjas”.

Mentre nella squadra ideale della seconda giornata della Liga Futve, oltre al “Torero”, ci sono: Miguel Silva (UCV), José Lovera (Angostura), Adrian Montañez (Angostura), Edwin Peraza (Academia Puerto Cabello), Daniel Carrillo (UCV), Leandro Fioravanti (Deportivo Táchira), Juan Camilo Pérez (Carabobo), Ender Echenique (Caracas), Freiver Ruiz (Carabobo) e Tomás Blanco (UCV).

Rafael Arace tornerá in campo sabato quando, alle 17:45 (ora di Caracas), andrá a far visita all’Angostura. La terza giornata della Liga Futve si completerá con: Caracas – Portuguesa (venerdí alle 19:00, stadio Olímpico), Metroplitanos – Zamora (sabato alle 15:00, stadio Olímpico), Academia Puerto Cabello – Estudiantes de Mérida (sabato alle 17:45, stadio La Bombonerita), Deportivo Táchira – Rayo Zuliano (sabato alle 20:30, stadio Pueblo Nuevo), Inter de Barinas – UCV (domenica alle 15:00, stadio Metropolitano di Mérida) e Monagas – Carabobo (domenica alle 17:45, stadio Monumental).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)