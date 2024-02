Coppa Libertadores: impresa Puerto Cabello, Defensor Sporting battuto ai calci di rigore!

CARACAS – L’Academia Puerto Cabello scrive una nuova pagina storica nella sua giovane storia: battendo 2 – 4 dopo i calci di rigore gli uruguaiani del Defensor Sporting nella gara di ritorno della Fase 1 della Coppa Libertadores. Nella seguente fase i “Porteños” affronteranno il Nacional de Montevideo, vincitore in tre occasioni della massima competizione continentale per club.

Nella gara d’andata, disputata sul campo neutro del Misael Delgado di Valencia, la formazione allenata da Noel Sanvicente si é imposta per 3 – 2 grazie alle reti di Antonio Romero, Miku Fedor e Michael Covea. Mentre nella gare di ritorno i “Violetas” hanno chiuso i novanta minuti regolamentari sul punteggio di 1-0, risultato che ha costretto i tiri dal dischetto.

Federico Bravo, Christian Moreno, Stevy Okitokandjo e Carlos Cermeño hanno trasformato il proprio calcio di rigore in favore dell’Academia. Mentre Octavio Rivero e Nicolás Rodríguez sono andati a segno per i charrúas. Tra i protagonisti dei “Porteños” c’é anche il portiere italo-venezuelano Giancarlo Schiavone che ha parato il rigore di Guillermo De los Santos, i padroni di casa hanno anche visto come Fernando Elizari ha mandato la palla poco sopra la traversa.

Il 21 febbraio, alle 18:00 (ora del Venezuela), il Puerto Cabello andrá a far visita al Nacional nella gara d’andata della Fase 2 della Copa Libertadores. Il ritorno é in programma sette giorni dopo, sempre alle 18:00 ora di Caracas, nello stadio Misael Delgado di Valencia.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)