Mondiali di Nuoto, è super Italia: con l’oro di Quadarella gli azzurri sono 5° nel medagliere

MADRID. – Giornate eccezionali per gli sport acquatici italiani ai Mondiali di Nuoto in corso di svolgimento a Doha in Qatar. Tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere, nuoto in corsia, tuffi dalle grandi altezze e pallanuoto: gli atleti e le atlete azzurre si stanno facendo onore, con una serie di successiva davvero molto significativi.

L’oro della Quadarella fa schizzare l’Italia al 5° posto nel Medagliere

Come quello ottenuto ieri dalla nuotatrice romana Simona Quadarella, che ha conquistato la medaglia d’oro nei 1500 stile libero donne. Nella finale, l’azzurra ha preceduto la cinese Bingjie Li, medaglia d’argento e la tedesca Isabel Gose, bronzo. Ora il conteggio degli allori nel Medagliere, per l’Italia, sale a 9.

Gli azzurri sono attualmente al 5° posto, alle spalle di Paesi Bassi, Stati Uniti, Australia e Cina (nazione leader) e precedono Corea del Sud e Gran Bretagna. Per l’Italia sono già stati vinti 2 ori, 6 argenti e 1 bronzo. L’altro oro è stato conquistato negli scorsi giorni da Giorgio Minisini, nel nuoto artistico.

Quadarella: “Sapevo di poter vincere. Lo dedico a me stessa”

Di certo la medaglia d’oro vinta da Simona Quadarella è una delle gemme più preziose di questo Mondiale per l’Italia: “Sono proprio contenta, sapevo che sarebbe stato alla mia portata vincere ma sono soddisfatta del mio tempo, non pensavo di nuotare 15’46 – ha detto a caldo la campionessa italiana dopo il suo trionfo – All’inizio ho provato ad aspettare un po’, poi ho visto che non facevo troppa fatica e ho provato a staccare le avversarie. In questa medaglia ho messo qualcosa in più che non pensavo di riuscire a mettere.

La dedica? A me stessa, ultimamente facevo davvero molta fatica e più volte ho pensato se era la cosa giusta venire qui. Non ero certa di venire ai Mondiali ma alla fine ho deciso di mettermi alla prova. Vorrei anche ringraziare – ha concluso la Quadarella – i tanti romanisti che hanno fatto il tifo per me (Simona è una grande tifosa giallorossa, ndr). Un saluto d’oro da Doha”.

Sull’onda lunga del successo di Simona Quadarella, la spedizione azzurra sogna oggi altri ori con, tra gli altri, Gregorio Paltrinieri e Nicolò Martinenghi. Per un’altra giornata in acqua da vivere intensamente per i colori azzurri.