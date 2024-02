EEUU: Senado aprueba ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán

CARACAS – El Senado de Estados Unidos aprobó la madrugada de este martes un paquete de ayuda de 95.300 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, y envió la medida a la Cámara de Representantes.

El proyecto legal pasó con 70 votos a favor y 29 en contra, obteniendo el apoyo de 22 senadores republicanos, bajo el argumento de que el abandono de Ucrania podría envalentonar al presidente ruso Vladimir Putin y amenazar la seguridad nacional en todo el mundo.

“Con este proyecto de ley, el Senado declara que el liderazgo estadounidense no vacilará, no titubeará, no fracasará”, dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, que trabajó estrechamente con el líder republicano Mitch McConnell en la legislación.

El paquete incluye 60.060 millones de dólares para Kiev; 14.100 millones de dólares en ayuda a la seguridad de Israel; 9.150 millones de dólares en ayuda humanitaria para proporcionar alimentos, agua y atención médica a los civiles afectados en la Franja de Gaza, Cisjordania, Ucrania y otros focos de tensión; y 4.830 millones de dólares para Taiwán.

El proyecto de ley de ayuda de emergencia se enfrenta ahora a un destino incierto en la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, donde los conservadores están presionando al presidente de la legislatura, Mike Johnson, para que bloquee los fondos destinados a Ucrania hasta que la frontera sur de Estados Unidos sea segura.

Tras la aprobación, el presidente Joe Biden, urgió a los republicanos en la Cámara de Representantes a que apruebe «de inmediato» el paquete económico con 60.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania.

«Insto a la Cámara (Baja) a que avance en esto con urgencia. No podemos darnos el lujo de esperar más. Los costos de la inacción aumentan cada día», afirmó el presidente estadounidense en un comunicado.

«Ya estamos viendo reportes de que las tropas ucranianas se están quedando sin municiones en el frente mientras las fuerzas rusas continúan atacando», agregó el mandatario.

