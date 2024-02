Coppa Libertadores: Puerto Cabello sfida il Defensor Sporting sognando la Fase 2

CARACAS. – La scorsa settimana, l’Academia Puerto Cabello ha ottenuto un’importantissima vittoria (3 – 2) in casa contro il Defensor Sporting nella gara d’andata della Fase 1 della Coppa Libertadores. Oggi, alle 20:30 (ora di Caracas), i “Porteños” saranno impegnati in Uruguay dove dovranno difendere il vantaggio ottenuto sette giorni fa. In caso di un risultato favorevole, i ragazzi di Noel Sanvicente affronteranno il Nacional di Montevideo.

I “Violetas” cercheranno di trovare in fretta il ritmo partita, giacché il loro campionato è appena iniziato la scorsa settimana. Mentre i venezuelani hanno in po’ piú di rodaggio sulle gambe con due match disputati nella Liga Futve: pareggio 2 – 2 nel clásico” con il Carabobo e vittoria 0 – 1 contro il Portguesa.

Antonio Romero, Miku Fedor e Michael Covea autori dei gol nella sfida d’andata sono chiamati nuovamente ad impensierire i charrúas e regalare lo storico passaggio del turno ai “porteños”.

Il Puerto Cabello dovrá fare i conti con le statistiche: nessuna squadra venezuelana ha superato il Defensor Sporting in terra charrúa. Ma i ragazzi di Noel Sanvicente potranno trovare ispirazione nelle gesta di Unión Atlético Maracaibo (1 – 2 contro il Fenix nell’edizione del 2004) e Zulia (0 – 1 con il Nacional nel 2017). In totale i precedenti tra squadre venezuelane ed uruguaiane sono 33 con uno score di 4 pareggi e 27 ko.

Il bomber Miku Feder con i suoi 38 anni cercherá di segnare non solo per aiutare la sua squadra a superare il turno, ma anche per scrivere il suo nome negli almanacchi del calcio diventando il venezuelano di maggiore etá a segnare piú di un gol nella stessa edizione della Libertadores, attualmente il reccord é in mano ad un certo Juan Arango nel 2017 con 37 anni.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)