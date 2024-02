Rovira assicura che il Partito Popolare avrebbe voluto negoziare con Erc

MADRID – In politica mantenere segreti non è facile. Prima o poi, contatti, colloqui, negoziati vedono alla luce. Dopo il Partito Popolare, obbligato dalle circostanze a svelare il contenuto dei contatti avuti con Junts, è ora Marta Rovira, Segretaria generale di “Esquerra Republicana de Catalunya”, a riferire di colloqui avvenuti tra Teresa Jordá e il deputato popolare Carlos Floriano. Questi, stando al racconto di Rovira, sarebbe stato incaricato dal suo partito di prendere contatti con Erc. E valutare la possibilità del voto di Erc a favore dell’investitura di Alberto Núñez Feijóo.

Ai microfoni di “Ser-Catalunya”, ha riferito che Floriano “è andato da Teresa Jordá e gli ha proposto di formare una maggioranza” tra Partito Popolare ed Erc.

“Abbiamo risposto di no – ha proseguito Rovira -. Non abbiamo negoziato con il Partito Popolare. Per noi esisteva una sola alternativa: quella del blocco democratico”.

La smentita è arrivata a stretto giro di posta. I “popolari” negano tutto. Contestano che il deputato Floriano abbia preso contatti con Erc per negoziare un’alleanza che permettesse l’investitura dell’allora candidato Alberto Núñez Feijóo. Hanno chiarito che si è trattato di un incontro informale. Il deputato avrebbe avanzato la tesi di far governare il partito più votato.

“Il Partito Popolare non ha mai avuto rapporti con ERC nell’ambito del processo d’investitura” fanno sapere da Genova attraverso un comunicato. Chiariscono che il deputato Floriano non sarebbe mai stato autorizzato a trattare con i repubblicani tantomeno a parlare con Marta Rovira.

Le dichiarazioni della Segretaria generale di Erc avvengono in piena polemica sui negoziati tra il Partito Popolare e Junts, nel corso dei quali sarebbe stata avanzata la possibilità di una amnistia. Questa ipotesi sarebbe stata scartata dopo appena 24 ore e, al suo posto, sarebbe stata offerta una “grazia condizionale” per l’ex presidente della Generalitat, Carles Puigdemont.

Redazione Madrid