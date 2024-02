Spada, sciabola e Settebello: l’Italia trionfa nel Mondo e “vede” le Olimpiadi

MADRID. – Un inizio settimana da incorniciare per lo sport italiano. Barcellona si è tinta d’azzurro in una giornata storica per la spada femminile italiana. Davvero eccellente la prestazione dell’affiatato quartetto italiano (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio), che ha vinto nella prova a squadre di Coppa del Mondo in Spagna, mettendosi al collo anche il tanto atteso pass olimpico.

Spada femminile, Parigi ora è una certezza

Le azzurre si qualificano dunque per Parigi 2024 e lo fanno al termine di una giornata, quella di ieri, davvero emozionante. In finale l’Italia ha sconfitto la Corea del Sud per 29-28, al termine di una rimonta che rimarrà negli annali, dopo che le asiatiche erano partite fortissimo, portandosi subito sul 6-0. Ma negli ultimi assalti Navarria, Fiamingo e poi Santuccio si sono letteralmente superate, con la siciliana che ha piazzato la stoccata decisiva. Quella che vale le Olimpiadi e che ha consentito alle ragazze tricolori di liberare finalmente la loro irrefrenabile gioia per il prezioso traguardo conquistato.

Festa grande in Spagna per le atlete del CT Dario Chiadò, affiancato dai maestri di staff Roberto Cirillo e Daniele Pantoni, con alla guida della Delegazione il Vicepresidente Vicario della Federazione Italiana Scherma – due volte olimpionico a squadre di spada – Maurizio Randazzo. Vittoria, inno di Mameli che risuona e Qualifica Olimpica a Parigi per le spadiste italiane, vicecampionesse del mondo in carica. Barcellona si è davvero tinta d’azzurro.

Sciabola femminile, per le Olimpiadi c’è ancora da soffrire: in Coppa del Mondo arriva un buon 2° posto

Ma l’Italia è vicina ad ipotecare Parigi 2024 anche con la sciabola femminile. Prestazione eccezionale del quartetto azzurro a Lima (Perù), che in Coppa del Mondo, conquista un secondo posto di grande importanza nella prova a squadre. Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile e Irene Vecchi hanno fatto il possibile anche nella finalissima di ieri, ma sono apparse stanche e a corto di energie nervose, cedendo alla Francia che si impone per 45-26. Anche se non vi è ancora la matematica certezza, questo è un risultato che avvicina le azzurre alla tanto agognata qualificazione olimpica. Saranno decisive le prossime prove, con l’Ucraina che contenderà all’Italia l’ultimo posto disponibile per Parigi 2024.

Settebello ai Mondiali in Qatar: vittoria agli ottavi e Olimpiade assicurata

A completare la grande giornata degli sport italiani è stato il Settebello. La Nazionale azzurra di pallanuoto si è infatti qualificata anch’essa per le Olimpiadi, approdando ai quarti di finale dei Mondiali di Doha in Qatar. Decisiva la vittoria al cardiopalma di ieri contro gli Stati Uniti per 13-12. Ora, liberati del peso olimpico, gli azzurri di coach Sandro Campagna potranno andarsi a giocare il resto del Mondiale senza pressioni, concentrandosi sulla sfida alla Grecia di domani alle ore 15,30 italiane che vale i quarti di finale del Mondiale, per volare in zona medaglie ed alzare ancor di più l’asticella delle ambizioni.