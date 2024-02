Serie A: Inter, fuga per la vittoria. La Juve oggi prova a rimanere in scia

MADRID. – Sempre più Inter nel campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, nella 24°giornata, hanno legittimato il loro primato andando a vincere anche all’Olimpico contro la Roma (2-4). Un risultato che consente alla squadra di Inzaghi di mantenere saldamente la vetta, con 7 punti di vantaggio sulla Juventus, impegnata questa sera nel posticipo contro l’Udinese allo Stadium.

Inter, Thuram decisivo. Il Milan doma il Napoli. Atalanta e Bologna vincono in goleada

Per i nerazzurri il successo di Roma non è di certo un risultato banale: questo 2-4 sembra infatti essere un altro importante tassello verso il titolo. I giallorossi hanno dato del filo da torcere all’Inter, capace comunque, sotto una pioggia battente, di reagire all’inizio del secondo tempo, mettendo in mostra un Thuram implacabile sottoporta (doppietta) e una difesa utile anche in attacco (gol di Acerbi, che era da annullare, e Bastoni). Alla Roma (pericolosamente orfana della praticità di Mourinho che non portava il bel gioco ma di certo tanta concretezza), rimane solo un buonissimo primo tempo (reti di Mancini e El Shaarawy).

I giallorossi si allontanano pericolosamente dalla zona Champions, con gli importanti successi di Atalanta (1-4 al Genoa), Bologna (4-0 al Lecce) e Fiorentina (5-1 al Frosinone) che permettono alle altre contendenti di ottenere punti importanti in ottica 4° posto. Vince anche la Lazio che, con ben due autoreti a favore (roba da guinness dei primati della fortuna), passa sulle rovine del Cagliari (1-3), festeggiando le 200 reti in A dell’attaccante Immobile.

C’era grande attesa per il big match tra Milan e Napoli a San Siro. L’hanno spuntata di misura i rossoneri 1-0, che proseguono il loro assolo al terzo posto. Decisivo un gran gol di Theo Hernandez, il migliore in campo. Sprofonda il Napoli (generoso ma con poca fortuna nel finale di San Siro), all’ottava sconfitta in campionato e desolatamente 9° in classifica.

Questa sera scende in campo la Juve: le probabili formazioni della sfida all’Udinese

Questa sera alle 20,45 scende in campo la Juventus, con i bianconeri torinesi impegnati contro l’Udinese allo Stadium. La squadra di Allegri (attualmente con 7 punti di svantaggio dall’Inter) deve assolutamente vincere se vuole mantenere concrete speranze di scudetto. Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Yildiz. All. Allegri.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Cioffi.

Zona retrocessione, Pippo Inzaghi esonerato dalla Salernitana

In zona retrocessione, ecco l’esonero di Pippo Inzaghi alla Salernitana: al suo posto arriva Fabio Liverani. Fatale al tecnico piacentino la sconfitta di venerdì scorso contro l’Empoli, con i toscani che si ritirano su, inguaiando seriamente Cagliari e Udinese.