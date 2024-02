Preolímpico, Paraguay – Venezuela: “Obiettivo Parigi 2024”

CARACAS. – Le sfide tra Paraguay e Venezuela sono sempre ricche di emozioni e colpi di scena. Quella che andrá in scena stasera, alle 19:30 (ora di Caracas); nello stadio Brigido Iriarte vale piú dei tre punti in palio c’é un posto per i Giochi Olimpici Parigi 2024.

Quando ci fu il sorteggio tutti davano per scontato che nel girone B, quello dov’era stato inserito il Paraguay, a portare a casa il biglietto per la Fase Finale sarebbero stati Argentina ed Uruguay. Ma l’Albirroja ha dimostrato tanta grinta da lasciare fuori la Celeste che aveva in rosa 10 campioni del mondo categoría under 20. Dal canto suo la Vinotinto ha chiuso al secondo posto nella graduatoria il girone A lasciandosi alle spalle Ecuador e Colombia. Mentre nella fase finale ha ottenuto un pareggio (2-2 con l’Argentina) ed una sconfitta (1-2 con il Brasile).

Carlos Jara, allenatore del Paraguay, ha in rosa giovani talenti come Diego Gómez, Fernando Cardozo ed altri. Mentre mister Ricardo Valiño ha in rosa pezzi da novanta come Andrés Ferro, Matías Lacava, Carlos Vivas, Carlos Faya, l’ex doriano Telasco Segovia e Jovannyy Bolívar. La Vinotinto approfitterá in tutti i modi del fattore campo per ottenere il desiderato biglietto verso Parigi 2024.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)