Elecciones en el País Vasco, empate “técnico” entre PNV y EH Bildu

MADRID – No hay fecha para los comicios regionales en el País Vasco. No, aún. Mas, eso no es razón suficiente para que no haya sondeos demoscópicos. De acuerdo con la encuesta de intención de voto elaborada por el Gobierno regional, PNV y EH Bildu serían protagonistas de un empate “técnico”. De hecho, cada partido obtendría 27 escaños.

El sondeo registra un crecimiento significativo de Eh Bildu que le permitiría desafiar y poner en peligro el poder tradicional del PNV en la región.

Eh Bildu presenta como aspirante Lehendakari a Pello Otxandiano. Es este el cabeza de lista de la coalición abertzale. El PNV pareciera sufrir las consecuencias de no haber presentado nuevamente a Iñigo Urkullo, actual Lehendakari. De hecho, apuesta en la figura del vizcaíno Imanol Pradales.

En esta ocasión, la coalición abertzale, de acuerdo con los sondeos, obtendría 27 parlamentarios. Decimos, seis más que los 21 actuales: mejoraría en Avala, con 8 escaños, dos más que en las anteriores elecciones autonómicas; en Bizkaia los haría en dos parlamentarios, igual que en Gipuzkoa.

El camino, para el PNV, es todo en subida. De hecho, perdería cuatro escaños respecto de los anteriores comicios. Su hegemonía en Bizkaia, con 11 diputados, quedaría inalterada. Pero su fuerza se vería mermada con la pérdida de un escaño. También perdería uno en Gipuzkoa y dos en Álava. En el primero obtendría 9 diputados y en el otro 7.

El Pse-Ee se mantendría en el tercer lugar con 11 escaño, uno menos que los 12 actuales. Por su parte, Podemos y Sumar dejarían tres diputados en el camino. El Partido Popular, que en los pasados comicios autonómicos se presentó en coalición con Ciudadanos, lograría conservar el mismo número de parlamentarios: 6.

Por último, cabe destacar que Vox, la formación de extrema derecha que a nivel nacional pareciera atravesar por una crisis profunda, lograría incrementar el número de votos; pero, no lo suficiente para lograr más de un representante.

El empate técnico otorgaría al Pse-Ee un importante poder de decisión. Dependería de los socialistas el nombramiento del próximo Lehendakari. PNV y Eh Bildu son parte de la coalición de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si los sondeos realmente reflejan la realidad política del País Vasco, habrá que esperar para conocer hacia que lado se inclinará la balanza.

Redacción Madrid