Preolímpico: Il Brasile interrompe la scia positiva della Vinotinto, tutto si deciderà domenica contro il Paraguay

CARACAS. – E’ stato un preolímpico ricco di soddisfazioni che rimarrà a lungo nei ricordi dei tifosi della Vinotinto. Nonostante la sconfitta 1 – 2 con il Brasile, il Venezuela ha nelle sue mani la possibilità di approdare ai Giochi Olímpici: battendo il Paraguay, domenica, timbrerebbe il biglietto per Parigi 2024.

Nelle prime due gare di questa fase finale, la nazionale ha dimostrato di potersela giocare a tu per tu con qualsiasi nazionale: 2 – 2 contro l’Argentina e il ko di misura contro i “verdeoro”.

Sotto la pioggia che si é abbattuta sul rettangolo del Brigido Iriarte i ragazzi di Ricardo Valiño hanno combattutto su ogni pallone e mettendo alle corde il Brasile. La prima frazione si é chiusa con il punteggio di 0 – 0.

Nella ripresa, a sbloccare il risultato ci ha pensato Mauricio Magalhães Prado (57’) con un tiro mancino dopo una serie di rimpalli in area. La Vinotinto non si é tirata indietro, ma ha continuato ad attaccare trovando il pari con un bellissimo tiro di Jovanny Bolívar (67’).

La nazionale venezuelana aveva trovato addirittura il 2 – 1 con uno spettacolare tiro dal limite dell’area dell’italo-venezuelano Matías Lacava facendo esplodere di gioia il pubblico presente sugli spalti. Ma la feliciatá per la rete si é sciolta sotto la piogga capitolina: il gol é stato annullato dalla sala VAR, sfortunatamente sulla parabola del calciatore di origine abruzzese c’era il compagno di squadra, Jovanny Bolívar, in fuorigioco.

Il Brasile ha trovato il colpo del ko con un’incursione di Guilherme Biro (88’) che ha trafitto l’incolpevole Samuel Rodríguez.

Nonostante questo ko, la fiamma del sogno olímpico é viva, anzi é incandescente. Il Venezuela dovrá battere il Paraguay per poter timbrare il pass per Parigi 2024 e vivere per la seconda volta nella sua storia questa esperienza. La prima ed unica risale a Mosca 1980. Ma occhio al Paraguay che é una delle nazionali piú agguerrite di questo Preolimpico 2024.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)