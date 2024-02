Nations League 2024, Italia sfortunata nel sorteggio: ecco Francia, Belgio e Israele

MADRID. – Non è stata troppo fortunata l’Italia di Luciano Spalletti, con Mbappé, De Bruyne e Lukaku all’orizzonte, pronti a contrastare il cammino azzurro. Nei sorteggi dei gironi dell’edizione 2024-2025 della Nations League tenutisi ieri sera a Parigi, la Nazionale italiana ha pescato avversarie decisamente toste: Francia, Belgio e Israele sono le formazioni che se la dovranno vedere con l’Italia. Nella scorsa edizione, gli Azzurri erano stati eliminati in semifinale dalla Spagna (poi vincitrice del torneo), aggiudicandosi invece la finale per il terzo posto contro l’Olanda.

Ora, come detto, il cammino sembra in salita, tre sfide affascinanti che nobiliteranno (si spera) la partecipazione azzurra alla nuova edizione della competizione. Questo il responso complessivo del sorteggio, con la composizione dei 4 gruppi: Gruppo 1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia. Gruppo 2: Italia, Belgio, Francia, Israele. Gruppo 3: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia-Erzegovina. Gruppo 4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia.

Belgio, Francia e Israele sul cammino azzurro: quante sfide complicate

Primo nel girone di qualificazione ai prossimi Europei, il Belgio è un avversario in crescita ormai da anni e dunque da prendere con le molle. Agli scorsi Mondiali è stato eliminato già nella fase a gironi, risultato che ha causato il licenziamento del CT Martinez. La panchina è stata affidata all’italiano di passaporto tedesco Domenico Tedesco. Kevin De Bruyne del Manchester City è senza dubbio il giocatore di maggior talento della formazione belga, assieme a quel Romelu Lukaku che sta facendo benissimo con la Roma.

Avversaria degli azzurri sarà anche la Francia, finalista degli ultimi Mondiali persi contro l’Argentina. La formazione del CT Deschamps ha chiuso in testa il girone di qualificazione agli Europei ed è piena zeppa di calciatori che giocano in Italia, come Maignan, Theo Hernandez; Rabiot e Giroud. Ma il più temibile di tutti è il formidabile Mbappé, uno degli assi indiscussi del calcio di oggi.

Dopo aver vinto il girone 2 della Lega B nella scorsa edizione della Nations League, anche Israele è stata promossa in Lega A. La nazionale allenata da Alon Hazan ha ancora la possibilità di partecipare ai prossimi Europei, ai quali potrebbe arrivare vincendo gli spareggi.

Il calendario dell’Italia: debutto il 6 settembre in trasferta contro la Francia

Per quanto riguarda il regolamento, va detto che le 1° e le 2° di ogni gruppo si qualificano ai quarti di finale (le quattro vincenti andranno alla Final Four nel giugno 2025). Le 3° di ogni gruppo giocheranno invece un playoff con le 2° dei gruppi di Serie B per restare in Serie A. Le 4° di ogni gruppo retrocedono invece in Serie B.

Oggi è stato stilato il calendario delle gare dell’Italia: gli azzurri debutteranno in Francia il 6 settembre alle 20.45. Il 9 settembre ecco Israele-Italia, mentre Italia-Belgio del 10 ottobre chiuderà l’andata. Il 14 ottobre gli azzurri ospiteranno Israele, mentre il 14 novembre è in programma Belgio-Italia. Chiuderà la fase la partita di ritorno in casa contro la Francia del 17 novembre.

Le dichiarazioni di Spalletti: “Un girone affascinante. Ci servirà per migliorare”

Presente ai sorteggi di Parigi, il CT della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha dichiarato che “Quello dell’Italia è un girone affascinante. Avremo perciò subito l’idea di quello che deve essere il nostro comportamento in campo. Questa competizione è nata in maniera intelligente, per avere dei confronti importanti e far alzare il livello del calcio in qualsiasi squadra.

Prima le amichevoli non servivano a nessuno. Giocare queste partite, invece, ti dà tutto quello che ci vuole per crescere. E poi, se ti capitano squadre forti come quelle capitate a noi, serve per migliorare ancora di più” – ha sottolineato Spalletti – che poi si è proiettato alla super sfida storica contro la Francia: “Con noi sono sempre state delle partite tiratissime – ha concluso l’allenatore dell’Italia – per cui ci saranno molte motivazioni per farsi trovare pronti”.