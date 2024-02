Coppa Libertadores: Academia Puerto Cabello ospita gli uruguaiani del Defensor Sporting

CARACAS – Oggi inizia il cammino verso la “Gloria Eterna”: la prima formazione della Liga Futve a scendere in campo sará l’Academia Puerto Cabello che ospiterá, alle 20:30 (ora del Venezuela), sul campo del Misael Delgado della cittá di Valencia gli uruguaiani del Defensor Sporting.

Questa gara segnerà l’esordio dei ‘Porteños”nella prestigiosa Copa Libertadores. La squadra allenata da Noel Sanvicente ha ottenuto il suo biglietto per la massima competizione continentale per club dopo aver chiuso al quarto posto la stagione 2023 della Liga Futve.

Nel campionato appena iniziato, il Puerto Cabello ha pareggiato 2 – 2 con il Carabobo. A livello internazionale, i “Porteños” hanno partecipato nel 2023 nella fase a gironi della Copa Sudamericana dove hanno affrontato gli argentini del Tigre (che allora aveva in rosa l’azzurro Matteo Retegui) e i brasiliani Sao Paolo e Fortaleza.

Sull’altra sponda, il Defensor Sporting che dopo cinque tornerà ad ascoltare la musichetta della Coppa Libertadores. Va segnalato che in questo periodo di tempo i “violetas” hanno vissuto l’inferno della Segunda División del campionato uruguaiano. Nella scorsa stagione, “El Tuerto” ha chiuso al terzo posto alle spalle di Peñarol e Nacional. L’ultima gara ufficiale disputata dal Defensor Sporting risale al 31 gennaio, finale della Supercopa Uruguaya: ko 1-0 con il Liverpool.

Non ci sono precedenti tra Academia Puerto Cabello e Defensor Spornting. In passato, i “Violetas” hanno affrontato Mineros de Guayana, Pepeganga Margarita e Monagas con uno score di due successi creoli e tre charrúas e in un’occasione hanno pareggiato..

La prima volta che il Defensor Sporting ha visitato il Venezuela risale al 17 marzo 1990: vittoria 1-0 del Pepeganga Margarita. L’ultima volta é stato il 25 aprile 2018: successo 1-0 del Monagas.

Quella che andrá in scena stasera sará la gara d’andata della prima fase della Coppa Libertadores. La formazione che passerá il turno affronterá il Nacional (Uruguay).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)