Serie A, un super Dybala trascina la Roma. Si infiamma la lotta Champions

MADRID. – Con la larga vittoria di ieri sera della Roma contro il Cagliari all’Olimpico (4-0), si è chiusa la 23°giornata della Serie A. Un successo, quello dei giallorossi, che rende ancor più avvincente la lotta per le posizioni Champions, con tante squadre che scalpitano nella zona nobile della classifica.

De Rossi fa tris e batte il maestro Ranieri: Dybala delizia i 65.000 dell’Olimpico

Grazie alla vittoria contro l’ex Claudio Ranieri, i giallorossi hanno conquistato ieri la terza vittoria consecutiva. Si tratta del terzo successo consecutivo in panchina anche per il nuovo tecnico, Daniele De Rossi. Partenza bruciante (con gol di Pellegrini dopo 2 minuti) e una pressione costante nella metà campo avversaria, sono state le armi con le quali i capitolini hanno avuto ragione di un Cagliari arrendevole, evanescente sotto porta e con il nuovo acquisto, l’irascibile difensore centrale Yerry Mina, protagonista di una serie di interventi e di un comportamento in campo che non ha certo agevolato i suoi.

La Roma non si è lasciata provocare, portando a termine la pratica in scioltezza, grazie ad una doppietta di Dybala (un gol su rigore) e ad un colpo di testa vincente del giovane Dean Huijsen (4-0). Grande protagonista della serata è stato l’argentino Paulo Dybala che, con le sue giocate, ha deliziato i 65mila dell’Olimpico.

Che traffico in zona Champions: 6 squadre in 5 punti

Dopo il successo dei giallorossi, si infiamma ancor di più la lotta Champions. Detto che Inter e Juventus si stanno contendendo lo scudetto (con i nerazzurri che, fatto loro lo scontro diretto di domenica scorsa, ora hanno 4 punti in più dei bianconeri e una gara da recuperare), alle loro spalle la lotta è serratissima. Buon terzo è il Milan, che ha ben 10 punti di vantaggi sull’Atalanta (quarta) che, tuttavia, viene ora tallonata ad un solo punto dalla Roma, issatasi al quinto posto. Bologna e Napoli inseguono, con Fiorentina e Lazio che, attardate, attualmente sarebbero fuori dall’Europa (anche se biancazzurri e viola devono anch’essi recuperare una partita).

La situazione Champions, insomma, è davvero in perenne divenire: vi sono ben 6 squadre nel giro di 5 punti, garanzia di spettacolo e di suspense fino alla fine.

Zona retrocessione, Cagliari in crisi: contro la Lazio serve la svolta

In coda, dopo la secca sconfitta rimediata contro la Roma, si fa difficile la posizione del Cagliari. I sardi (che fin qui hanno conquistato solo 3 punti lontano dall’isola), sono penultimi con 18 punti, assieme ad Empoli e Verona. Per i rossoblù di Ranieri sarà fondamentale impegnarsi al massimo nella prossima gara di campionato che li vedrà opposti alla Lazio alla Unipol Domus, sabato. Per Lapadula e compagni sarà una gara da non sbagliare.