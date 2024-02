Ristorante Just Italia: gusto autentico e qualità certificata dall’Unione Europea

MADRID. – Il ristorante Just Italia di Madrid si sta impegnando in un’avventura culinaria ambiziosa e deliziosa con il programma “A slice of quality – Choose PDO and PGI deli meats from Europe”. Questa iniziativa offre l’opportunità di esplorare l’autentico sapore delle prelibatezze tipiche dei paesi dell’Unione Europea. In questo caso parliamo di quattro prodotti tipici dell’eccellenza italiana: la mortadella Bologna IGP, i salamini italiani alla cacciatora DOP, lo zampone e il cotechino Modena IGP.

I √cmarchi di qualità DOP e IGP non solo garantiscono un’eccellenza gastronomica, ma testimoniano anche un impegno concreto verso la sostenibilità. Rispondendo alle esigenze dei consumatori moderni, che richiedono profili nutrizionali migliorati, riduzione del sale e delle sostanze grasse, questi prodotti rappresentano un’opzione ideale per coloro che desiderano godere del cibo senza sensi di colpa.

Il consumo dei prodotti che mette a disposizione il ristorante Just Italia, se inserito nella giusta dose e come parte di una dieta varia ed equilibrata, diventa un autentico piacere del palato. Grazie alla qualità superiore e alla loro provenienza certificata, tutti hanno l’opportunità di concedersi il lusso di assaporare prodotti deliziosi senza preoccupazioni per la linea né per la salute.

Sono il fiore all’occhiello del tagliere che prepara il ristorante Just Itala con Mortadella Bologna IGP, salamini italiani alla cacciatora DOP, zampone e cotechino Modena IGP. Ogni morso diventa un viaggio nel cuore della tradizione e dell’eccellenza gastronomica italiana.

Chiunque voglia immergersi in un’esperienza sensoriale indimenticabile può concedersi una pausa di piacere culinario nel ristorante Just Italia, e degustare prodotti che parlano di cultura, di storia e di tradizione del nostro paese.