CIS, Galizia: in pericolo la maggioranza assoluta del Partito Popolare

MADRID – Alfonso Rueda, presidente della “Xunta” di Galizia, s’imporrà nelle prossime elezioni regionali. Ma non otterrà la maggioranza. Anzi, corre il pericolo di non governare. La sinistra, grazie alla spinta del “Bloque Nacionalista Galego”, potrebbe formare una maggioranza alternativa. È quanto emerge dal sondaggio “pre-campagna” reso noto dal “Centro de Investigaciones Sociológicas”.

Per il Partito Popolare, stando all’indagine demoscopica dell’istituto che presiede josé Félix Tezanos, voterebbe il 42,2 per cento dell’elettorato. Ciò potrebbe permettergli di ottenere dai 34 ai 38 seggi. Alle sue spalle si piazzerebbe BNG, con il 32,9 per cento dei voti, pari a 22, 26 seggi. Il PASdG-Psoe resterebbe attorno al 20,1 per cento. Suoi sarebbero dai 13 ai 15 deputati. In ultimo, Sumar otterrebbe il 2,1 per cento che gli permetterebbe di aspirare, con un po’ di fortuna, ad un seggio. Stesso discorso per “Democracia Ourensana”. Con una maggioranza calcolata in 38 seggi, la sinistra nelle migliori delle ipotesi ne potrebbe conquistare 43, formare un governo di coalizione ed imporre un proprio candidato.

Con i voti fagocitati dal Partito Popolare, l’estrema destra di Vox resterebbe fuori dal Parlamento così come, secondo il Cis, lo resterebbe Podemos. I risultati dell’istituto demoscopico, nel caso di Vox e di Podemos, metterebbe in luce la grave crisi del Partito di Santiago Abascal e di quello che, stando agli esperti, continua a condizionale Pablo Iglesias da dietro le quinte.

I sondaggi del Cis confermerebbero anche il calo di tutti i partiti, ad eccezione del BNG. Lo studio demoscopico è stato condotto su un campione di tremila 743 interviste, tra il 29 gennaio e il 1º febbraio. Cioè alla vigilia dell’inizio della campagna elettorale.

Anna Pontón, per il momento, è la leader più gettonata (5,74 punti), seguita da Alfonso Rueda (5,37). Stando a quanto espresso dal campione di potenziali elettori interpellati dal Cis, Pontón sarebbe, tra i candidati, chi “più si preoccupa dei problemi della regione”. È comunque ancora Rueda il candidato preferito alla presidenza della “Xunta”. Dal sondaggio emerge anche che sono ancora tanti gli elettori indecisi: circa il 27,7 per cento. Ma si è solo all’inizio di una campagna in cui i socialisti, ma soprattutto i conservatori – la Galizia è stata fino a ieri un feudo indiscusso di Alberto Núñez Feijóo -, si giocano molto del loro prestigio.

