Preolimpico: Vinotinto, il cammino della fase finale inizia contro l’Argentina

CARACAS. – Voltata la pagina della prima fase del torneo Preolímpico, la Vinotinto si prepara a scrivere l’ennesima pagina storica. In questa prima giornata, i ragazzi di Ricardo Valiño affronteranno l’Argentina.

La nazionale ha chiuso il gruppo A al secondo posto con 8 punti, frutto di due vittorie (1 – 0 contro la Colombia e 3 – 1 contro il Brasile) e due pareggi (3 – 3 con la Bolivia e 1 – 1 con l’Ecuador). Dal canto suo, l’Albiceleste ha chiuso in cima al girone B con 8 punti: due vittorie (0 – 2 al Perú e 0 – 5 con il Cile) e due pareggi (1 – 1 con il Paraguay e 3 – 3 con l’Uruguay).

La Vinotinto vivrá per la seconda volta l’esperienza della fase finale in un torneo Preolímpico, il precedente risale a Mar del Plata 1996. Mentre l’unica volta che il Venezuela ha partecipato al Torneo Olímpico é stato a Mosca 1980. L’albiceleste andrá a caccia del suo sesto titolo in tornei preolimpici.

Il mister Valiño si affiderá alle prestazioni di campioni del calibro degli italo-venezuelani Andrés Ferro, Matías Lacava a cui si aggiungono David Martínez e l’ex doriano Telasco Segovia.

Dal canto suo, l’allenatore Javier Mascherano ha in rosa calciatori del calibro di Luciano Gondou, Valentín Barco, Federico Redondo, Claudio Echeverr e Thiago Almada.

Sono sette i precedenti tra Venezuela ed Argentina in tornei Preolimpici con un bilancio di un pareggio e sei sconfitte. Il primo incontro risale al 31 gennaio 1980, nello stadio Romelio Martínez della cittá di Barranquilla, vittoria 1 – 0 per l’Albiceleste con una rete di Meza (71’).

L’unica volta che la Vinotinto é riuscita a strappare un punto all’Argentina é stato il 22 gennaio 2011 nello stadio Monumental de la UNAS della cittá di Arequipa (Perú): 1 – 1, vantaggio per argentino con Sergio Araujo (55’) e pareggio creolo con Yohandry Orozco (65’).

La partita Venezuela – Argentina é in programma, stasera alle 19:00 (ora di Caracas) nello stadio Brigido Iriarte.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)