Preolimpico, Vinotinto da favola: batte 3-1 il Brasile e vola alla fase finale

CARACAS. – Il torneo preolimpico ci ha regalato, un colpo di scena, una di quelle serate che saranno ricordate a lungo dai tifosi della Vinotinto: il Venezuela ha battuto (3-1) nell’ultima giornata del gruppo A il gigante Brasile (nazionale mai superata in questo tipo di torneo). Una delle varie storie di calcio in cui per una volta, Davide la spunta su Golia. I presenti sugli spalti dello stadio Brigido Iriarte conserveranno il biglietto per dire ai posteri la frase: “Io c’ero!”

La nazionale vinotinto aveva un solo risultato a favore per mantenere vivo il sogno Parigi 2024: “Battere il Brasile!” e cosí é stato. Vittoria 3-1 con doppietta dell’ex doriano Telasco Segovia (9’ e 30’) e autorete di Rikelme (55’). I “verdeoro” hanno accorciato le distanze con Alexander Da Costa (88’).

Tra i protagonisti sul rettangolo verde del Brigido Iriarte c’erano gli italo-veneuelani Andrés Ferro e Matías Lacava. Con questa vittoria, il Venezuela, vola a quota 8 punti e scavalca l’Ecuador rimasto a quota 7, qualificandosi per la fase finale dove affronterá: Argentina, Brasile e Paraguay.

Dopo le prime due giornate, molti non pensavano che sarebbe arrivato questo risultato contro il Brasile. Molte volte ci lamentiamo che il calcio moderno è noioso. Se da una parte gioco, velocità, campioni sembrano improntati allo spettacolo, solitamente quelle che passano il turno e vanno avanti in una competizione sono le squadre piú blasonate. Ogni tanto però il destino, capriccioso, dal nulla decide di cambiare le carte in tavola facendo emergere dal nulla una “ammazza giganti”, ovvero quella romantica figura della meno quotata che batte la big e va avanti in un torneo.

Noi incrociamo le dita e speriamo che il Venezuela continui a farci vivere queste notti magiche nel torneo preolímpico. Concludiamo dicendo una frase di moda tra i tifosi della Vinotinto: “Mano tengo fe” (fratello abbiamo fiducia, in italiano).

(Di Fioravante De Simone / redazione Caracas)