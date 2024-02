Preolimpico, l’italo-venezuelano Matías Lacava suona la carica: “Dobbiamo mantenere aggressività e concentrazione nella Fase Finale”

CARACAS. – La Vinotinto é reduce dalla vittoria 3-1 contro il Brasile nell’ultima giornata del girone A del Preolímpico. La nazionale venezuelana é stata in grado di ingabbiare i verdeoro, mantenendo intatto il fattore campo. Grazie a questo storico successo, il Venezuela supera per la prima volta nella sua storia il Brasile in questo tipo di torneo e si qualifica per la fase finale dove ci sono in palio due tagliandi per Parigi 2024. Tra i protagonisti in campo c’era l’italo-venezuelano Matías Lacava che non nasconde la sua felicitá per lo storico risultato.

“Come non essere felici per questo risultato? Siamo riusciti a qualificarci per la seguente fase. Credo che lo meritavamo, dalla prima partita sapevamo che questo gruppo era molto speciale, frutto di un arduo lavoro” spiega il centrocampista di origine abruzzese.

In questo preolimpico, Matías Lacava é sceso in campo nelle quattro gare disputate dalla nazionale, in tre occasioni era nell’undici di partenza, mentre nell’altra é partito dalla panchina. Nella sfida pareggiata 3-3 con la Bolivia ha segnato il momentaneo 1-1.

La Vinotinto e l’ex giocatore dell’Academia Puerto Cabello sono andati in crescendo in questo Torneo Preolímpico la prova si é vista nell’incontro contro il Brasile. Il giovane talento ha fatto il punto al termine della gara.

“Loro (il Brasile, ndr) erano piú rilassati e noi ne dovevamo approfittare. Abbiamo avuto quattro o cinque occasioni e siamo riusciti ad andare a segno in tre occasioni” – spiega Lacava aggiungendo – “Il nostro lavoro non è assolutamente finito. Dobbiamo mantenere questa aggressività e concentrazione anche nella Fase Finale del preolímpico. Non possiamo assolutamente permetterci cali di concentrazione”.

La Vinotinto inizierá il suo percorso nella Fase Finale affrontando l’Argentina, lunedí alle 16:00 (ora di Caracas). La seconda giornata, della fase che assegna due biglietti per Parigi 2024, é in programma giovedí 8 febbraio contro il Brasile alle 19:00. Infine, nell’ultima giornata se la vedrá con il Paraguay alle 16:00.

“Non solo noi, ma tutto il paese merita di cullare la speranza di poter partecipare ai giochi olimpici” ha concluso Lacava.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)