Calcio venezuelano: presentata la stagione 2024 della Liga Futve

CARACAS. – Mancano poco ore al calcio d’inizio della Liga Futve. Gli amanti attendono con ansia questo momento per scoprire chi dará filo da torcere al Deportivo Táchira, campione in carica della Primera División venezuelana.

Nella conferenza stampa di presentazione é stato svelato il nuovo format: ci sará il ritorno dei Tornei “Apertura” e “Clausura”, la “Copa Venezuela” e il campionato che inizia oggi sarà composto da 14 squadra.

Nell’incontro coi media sono state formalizzate la mancata iscrizione alla massima serie dell’Ureña, formazione che aveva ottenuto la promozione nella scorsa stagione e il cambio di nome dell’Hermanos Colmenárez che nei prossimi giorni si chiamerà Inter de Barinas e continuerá a giocare nell’Agustín Tovar del rione La Carolina.

La Liga Futve userá il sistema VAR

Gli organizzatori hanno annunciato che nella prima giornata della stagione 2024 sar à implementato il sistema VAR in due delle sette gare in programma. I match com l’aiuto saranno Caracas – Deportivo La Guaira ed Academia Puerto Cabello – Carabobo. Con il trascorrere delle giornate verrá utilizzato negli altri campi.

È stato presentato anche il pallone ufficiale della competizione, in collaborazione con Adidas, chiamato “Adidas Conext24”, lo stesso utilizzato nell’ultimo mondiale per club.

Anche quest’anno ci sará la Coppa Rey de marcas, il primo sponsor di questa singolare competizione é il marchio italiano Fiat.

Cosí si giocherá nella prima giornata della stagione 2024 della Liga Futve: Caracas – La Guaira (alle 16:00, stadio Olímpico), Puerto Cabello – Carabobo (alle 19:00, stadio La Bombonerita), Si proseguirá domani con Rayo Zuliano – Portuguesa (alle 15:00, stadio Pachencho Romero), Monagas – Metropolitanos (alle 17:45, stadio Monumental), Hermanos Colmenárez – Zamora (alle 20:30, stadio Metropolitano). La giornata si completerá con Deportivo Táchira – Estudiantes de Mérida (alle 16:00, Polideportivo Pueblo Nuevo) ed Angostura – UCV (alle 19:00, stadio Ricardo Tulio Maya).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)