OVF difiere con cifras de Maduro y asegura que la economía cayó 1,2% a finales de 2023

CARACAS – De acuerdo con datos presentados por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), para este 2 de febrero la actividad económica durante 2023 registró una caída de 1,2%, lo que contradice la información oficial del gobierno, según el informe anual que presentó Nicolás Maduro.

De acuerdo con el mandatario, la economía venezolana creció 5% en 2023 y proyecta un alza de 8% del PIB en 2024.

No obstante, para el OVF las contracciones del primer y segundo trimestres del 2023, lograron recuperarse levemente en el tercer y cuarto trimestre, aunque no se alcanzaron niveles suficientes para revertir las bajas de la primera mitad de año.

Según el informe hubo una caída en el gasto real de consumo, que se re reflejó en la recaudación IVA y ocasionó una contracción en el gasto del gobierno.

Asimismo el nivel de liquidez monetaria hubo una baja en el cuarto trimestre, mostrando que hubo menos transaccionalidad debido a una menor producción y ventas, según reportes de los sectores manufacturero y comerciales.

Finalmente, no hubo recuperación del poder de compra de los venezolanos, pues los ingresos en los hogares siguen siendo bajos como consecuencia de mal desempeño económico nacional.

El OVF concluye advirtiendo que debido a la caída de la actividad económica no petrolera que se situó en -10%, no se pudo compensar el crecimiento promedio de 12,4% registrado en la actividad petrolera, y agrega que la actividad no petrolera representa el 88% del PIB nacional.

