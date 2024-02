Medio Oriente, Israele annuncia prossimo attacco a Rafah, stipata di civili

MADRID. – Altro che cessate il fuoco. Secondo quanto dichiarato questa mattina dal ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, a breve le operazioni militari dell’esercito dello Stato ebraico si estenderanno anche all’area di Rafah, letteralmente stipata di civili che qui si sono spostati proprio seguendo le indicazioni delle autorità israeliane.

In un post su X, Gallant ha sottolineato che “La Brigata Khan Younis dell’organizzazione Hamas è sciolta, completeremo la missione lì e proseguiremo fino a Rafah. La grande pressione che le nostre forze esercitano sugli obiettivi di Hamas ci avvicina più di ogni altra cosa al ritorno dei sequestrati. Continueremo fino alla fine, non c’è altro modo”.

Tsahal ha progressivamente allargato la propria offensiva verso sud, ovvero verso quelle aree sono stati fatti sfollare i palestinesi che hanno pagato un altissimo tributo in vite innocenti, soprattutto donne e bambini, anche a causa delle evacuazioni forzate. Rafah è la città più meridionale di Gaza e non c’è nessun posto più a sud dove i civili possano andare poiché Israele ed Egitto non permettono loro di lasciare l’enclave, trasformatasi in una vera e propria trappola mortale. L’85% dei 2,2 milioni di abitanti di Gaza è già sfollato, e Rafah, già sovraffollata, ospita ora più di 1 milione di persone.