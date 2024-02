F1, Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal 2025: “Entusiasta di questa nuova sfida”

MADRID. – Le voci, i rumors e le speranze dei tanti tifosi Ferrari ora possono sfociare verso la gradita ufficialità: Lewis Hamilton vestirà il rosso Ferrari a partire dal 2025. Lo ha annunciato la scuderia di Maranello subito dopo la decisione Mercedes nella quale veniva reso noto che il 7 volte campione del mondo avrebbe lasciato il team britannico al termine di quest’anno.

Hamilton in Ferrari: arriva il comunicato ufficiale

Dopo l’annuncio che ha ufficializzato l’arrivo del britannico a Maranello (prenderà il posto di Sainz), va a costituirsi una coppia davvero da sogno. Un comunicato semplice ma ricco di significati prestigiosi per il futuro della Casa italiana: “La Scuderia Ferrari – si legge nel comunicato – è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà al team nel 2025, con un contratto pluriennale”. Hamilton, come detto, prenderà il posto di Carlos Sainz, che si appresta dunque a vivere la sua ultima stagione con la Rossa e che ha già dichiarato che “si impegnerà al massimo per ottenere gli obiettivi prefissati”.

Le prime parole del pilota: “Entusiasta per questa nuova sfida”

L’acquisto di Hamilton da parte della Ferrari sta facendo in queste ore il giro del mondo. Si tratta senza dubbio di una notizia eccezionale, destinata a modificare i valori della F1, a partire dalla stagione 2025. E sono arrivate anche le prime parole dell’inglese: “Sono entusiasta di questa nuova sfida – ha detto Hamilton – ho trascorso 11 anni meravigliosi in Mercedes e sono orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. La decisione di andarmene è stata una delle più difficili che abbia mai dovuto prendere”.

La Ferrari, dunque, a partire dal prossimo anno, ha il suo nuovo pilota. E si tratta di un vero fuoriclasse, non soltanto da un punto di vista strettamente tecnico. Hamilton è un campione a 360°, un personaggio impegnato su più fronti, sempre abituato a vivere in prima persona tutto ciò che fa. Di sicuro, per la Ferrari, dunque, sarà un miglioramento indubbio anche sotto il profilo dell’immagine.

Ricordiamo che proseguirà invece l’avventura di Charles Leclerc con la Ferrari. E’ stato infatti annunciato dalla Scuderia di Maranello il prolungamento del contratto per il pilota monegasco. Si tratta, anche in questo caso, di un accordo pluriennale. Leclerc, 26 anni, si prepara così alla sua sesta stagione con la Rossa. Il via del nuovo Campionato di F1 è fissato per il 2 marzo con il GP del Bahrain, mentre la nuova monoposto Ferrari verrà presentata il 13 febbraio.