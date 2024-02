Baseball: Tiburones de La Guaira si rinforza per la Serie del Caribe

CARACAS. – Nemmeno il tempo di asciugarsi le lacrime di gioia per la vittoria dello scudetto della Liga Venezolana de Béisbol Profesional, che tanto giocatori che tifosi dei Tiburones de La Guaira, si preparano a vivere nuove emozioni nella Serie del Caribe.

Per affrontare quest’avventura, dopo quasi 38 anni, i “Salados” si sono rinforzati con 10 innesti delle diverse squadre della LVBP. Tra i “nuovi” giocatori che indosseranno la maglia dei Tiburones ci sono quattro lanciatori (Anthony Vizcaya, Silvino Bracho, Jorgan Cavanerio, Jhoulys Chacín), tre infilder (Hernán Pérez, Alexi Amarista e ilfredo Tovar), due esterni (Odubel Herrera e Ramón Flores) ed un ricevitore (Wilson Ramos). In questa lista ci sono due giocatori con un passato nei “Salados” come il caso di del lanciatore Caverneiro e l’esterno Herrera.

Per l’ottava volta nella sua storia, i “Salados” parteciperanno a questa sorta d Champions League dei Caraibi. Le migliori prestazione dei Tiburones risalgono alle edizioni 1983 e 1986 quando chiusero al secondo posto e nel restor avevano campioni del calibro di Tony Armas e l’italo-venezuelano Andrés Galarraga Padovani.

Questo é il roster di 28 “peletores” che avrá a disposizione il manager Oswaldo Guillén iniziando con i lanciatori: Ricardo Pinto, Ariel Miranda, Miguel Romero, Jhoulys Chacín, Jorgan Cavanerio, Arnaldo Hernández, Silvino Bracho, Anthony Castro, Anthony Vizcaya, Jojanse Torres,Ángel Padrón, Luis Martínez, Elvis Araujo, Tiago Da Silva, Junior Guerra. Mentre i ricevitori saranno Francisco Arcia, Luis Torrens e Wilson Ramos. La rosa si completerá con gli infilders Alexi Amarista, Ehire Adrianza, Hernán Pérez, Wilfredo Tovar, Alcides Escobar e Leonardo Reginatto. Infine gli esterni saranno: Franklin Barreto, Yasiel Puig, Odubel Herrera e Ramón Flores.

Per la terza volta nella sua storia, la Serie del Caribe si disputerá nella cittá di Miami, negli Stati Uniti. Il primo precedente risale alla stagione 1991. I Tiburones inizieranno il loro percorso verso l’ambito trofeo oggi, alle 19:30 (ora di Caracas) quando affronteranno i campioni in carica, i Tigres de Licey.

Domani, i “Salados” avranno il loro turno di riposo e torneranno sul diamante sabato quando se la vedranno con i Curazao Suns. Domenica, i rivali in campo saranno i Criollos de Cagua. Lunedí e Martedí affronteranno rispettivamente i Federales de Chiriqui e Gigantes de Rivas.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)