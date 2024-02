Preolímpico: la Vinotinto sfida il Brasile per un posto nella Fase Finale

CARACAS. – La Vinotinto si prepara all’ultima e decisiva gara del girone A del Torneo Preolímpico: per qualificarsi dovrà battere il Brasile. Saranno i novanta minuti più importanti per decidere il proprio futuro. Il Venezuela aspetta la grande serata contro i “Verdeoro” e volare per la seconda volta nella storia alla fase finale, il precedente risale a Mar del Plata 1996. La squadra allenata da Ricardo Valiño ha nelle proprie mani il destino del passaggio del turno.

Con un successo la nazionale vinotinto sarebbe certa del passaggio del turno grazie ai suoi otto punti scavalcando in questo modo l’Ecuador, attualmente al secondo posto con sette punti e con quattro gare disputate. In cima alla classifica, con il suo posto garantito per la seguente fase c’é la nazionale Verdeoro con nove. La Bolivia é al quarto posto con uno, la Colombia é ferma a quota zero dopo la terza sconfitta in tre partite.

I precedenti contro il Brasile, nel torneo Preolímpico, non sono favorevoli alla Vinotinto con un pareggio e sette sconfitte.

Il primo precedente tra queste due nazionali risale al 2 marzo 1966, quel giorno sul campo del Metropolitano di Barranquilla, i Verdeoro s’imposero per 3-0 con una doppietta di Dionisio (39’ e 75’) e Manuel María (65’)

L’unico risultato favorevole alla nazionale venezuelana é arrivato nel preolimpico verso Barcellona 1992. Il 9 febbraio 1992, nel Defensores del Chaco a Asunción, finí 1-1: vantaggio Vinotinto grazie a Edisón Rodriguez al 37esimo, il Brasile trovó il pari al 69esimo con Elivelton. Questo pareggio ottenuto all’ultima giornata della prima fase, estromise i verdeoro dalla fase finale e dai giochi olimpici che andarono in scena nella “Ciudad Condal”.

Per la gara di stasera, uno dei dubbi nell’undici titolare é l’attaccante Kevin Kelsy, out nella sfida contro la Colombia per problema fisici. Dal canto suo il Brasile, con il suo posto garantito per la fase finale, probabilmente effettuerá il turnover lasciando in panchina calciatori come Endrick, Kennedy o Andrey Santos.

L’appuntamento con la storia é fissato per stasera alle 19:00 (ora di Caracas) sul campo dello stadio Brigido Iriarte.

(di Fioravante De Simone // redazione Caracas)