Al via i Mondiali di Pallanuoto: Settebello e Setterosa a caccia della qualificazione alle Olimpiadi

MADRID. – Parte domani un’attesa edizione dei Campionati Mondiali di Pallanuoto, in programma a Doha in Qatar. La squadra italiana che parteciperà alla 21° edizione dei World Aquatics Championships, in programma a Doha in terra araba dal 2 al 18 febbraio, sarà composta da 99 atleti.

Nella disciplina della Pallanuoto, la manifestazione iridata mette a disposizione gli ultimi pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024: due femminili e quattro maschili. Entrambe le nazionali italiane si battono per la qualificazione olimpica.

Il Settebello tra le favorite assieme alle corazzate Spagna e Ungheria

Un obiettivo certamente da non fallire per il Settebello, che in campo maschile torna in vasca ai Mondiali di pallanuoto qatarioti con la nutrita speranza di essere tra le formazioni protagoniste. Certo, Spagna e Ungheria, almeno sulla carta, sembrerebbero avere qualcosa in più, ma gli azzurri di sicuro sono in forma e si contenderanno il ruolo di outsider con Montenegro, Grecia, Serbia e Croazia. I ragazzi di Sandro Campagna sono pronti a dare battaglia nel gruppo D, dove affronteranno Kazakistan, Ungheria e Romania.

Prima gara in programma, per gli azzurri, quella di lunedì prossimo, 5 febbraio, alle ore 17 italiane contro il Kazakistan. Il Settebello, dopo il bronzo europeo conquistato a gennaio, a Zagabria, battendo l’Ungheria e riscattando la sconfitta in semifinale con la Spagna, punta a disputare un grande torneo iridato.

Le ambizioni del Setterosa: obiettivo Parigi 2024

Un giorno prima dell’esordio mondiale della nazionale italiana maschile, scenderà in vasca anche il Setterosa azzurro. Le ragazze di Carlo Silipo devono anch’esse conquistare il pass olimpico nella rassegna iridata di Doha. Per loro, ci sarà da battagliare nel girone D, dove affronteranno Sudafrica, Gran Bretagna e Canada.

Il Setterosa esordirà ai Mondiali di pallanuoto femminile a Doha domenica 4 febbraio alle ore 17 contro la Gran Bretagna. Martedì 6 le ragazze di Carlo Silipo (alle ore 15.30) sfideranno il Sudafrica, mentre giovedì 8 febbraio alle ore 10,00 affronteranno il Canada. Il tutto condito da una massiccia dose di senso di rivalsa: dopo il bronzo sfumato ai recenti Europei ad Eindhoven (nella finalina persa per 7-6 contro la Grecia), infatti, il Setterosa vuole disputare un grande mondiale, reagendo così ad un periodo decisamente sfortunato.