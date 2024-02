Preolimpico, l’italo-venezuelano Andrés Ferro: “É stato importante non subire reti contro la Colombia!”

CARACAS. – L’italo-venezuelano Andrés Ferro, difensore della Vinotinto, ha incontrato i giornalisti nella zona mista dello stadio Brigido Iriarte ed ha fatto il punto dopo la vittoria 1-0 del Venezuela contro la Colombia nel Torneo Preolímpico.

“É stata una partita molto importante per noi. Dopo la sfida contro l’Ecuador il mister è stato enfatico nel ribadire che dovevamo lavorare sull’aspetto difensivo per mantenere la nostra porta inviolata e portare a casa la vittoria” – spiega l’ex difensore dei Metropolitanos, aggiungendo – “Questi tre punti sono fondamentali in vista della sfida contro il Brasile”.

Nelle sfide precedenti la nazionale venezuelana aveva pareggiato 3 – 3 contro la Bolivia (dopo essere stata in vantaggio per 3 – 1) e 1 – 1 con l’Ecuador. Il difensore di origine ligure é uno dei perni nello scacchiere di mister Ricardo Valiño, partendo titolare nelle tre gare disputate in questo preolímpico dalla nazionale.

“Questa continuitá mi ha aiutato tanto! Quando inizi ad avere piú minuti nelle gambe migliora il tuo rendimento. Gara dopo gara, la nazionale sta mostrando miglioramenti e questo é importante in vista della sfida contro il Brasile” spiega il calciatore italo-venezuelano.

Nella zona mista, Andrés Ferro ha fatto il punto sul prossimo avvversario, il Brasile, che ha già un posto garantito nella fase finale grazie a nove punti in tre gare disputate.

“Noi siamo focalizzati nel portare a casa la vittoria. Tutto quello che otterremo sará per merito nostro” – dichiara Ferro. E quando gli é stato chiesto sul possibile turn over dei verdeoro, aggiunge: “ Il fatto che loro sono qualificati non vuol dire che non s’impegneranno. Loro sono professionisti e faranno di tutto per vincere, noi dovremmo contrarrestarli ed aggiudicarci la vittoria”.

La classifica del girone A, vede al comando il Brasile a punteggio pieno con 9 punti (giá qualificato alla seguente fase), l’Ecuador con 7 (ha disputato le sue quattro gare della prima fase), Venezuela con 5, Bolivia 1 e Colombia 0.

(di Fioravante De Simone // redazione Caracas)