Preolímpico, contro la Colombia: “Vincere é l’unica cosa che conta!”

CARACAS. – Caracas e Parigi sono separate da 7.615 chilometri. Per la Vinotinto del calcio, questa distanza potrebbe accorciarsi in caso di vittoria contro la Colombia nella quarta giornata del girone A del preolímpico. Da sempre le sfide con i “Cafeteros” hanno un sapore speciale, il Venezuela ha sempre dato filo da torcere ai cugini colombiani, in tutte le categorie ed i tornei preolimpici non sono l’eccezione.

I precedenti tra venezuelani e colombiani in tornei preolimpici sono otto con un bilancio di due vittorie per la Vinotinto e cinque per la Colombia. In un’occasione hanno pareggiato.

Il primo precedente tra queste due nazionali dove c’era in palio un posto per i giochi olimpici risale al 28 novembre 1971, nello stadio Campín di Bogotá: vittoria colombiana per 2 – 0 grazie ad una doppietta di Adolfo Andrade (44’ e 75’).

La prima vittoria di color vinotinto é arrivata il 27 gennaio del 1980, sempre in terra cafetera, ma sul campo del Pascual Guerrero della cittá di Cali: 1 – 0 grazie ad una rete di Iker Zubizarreta (65’). Un passo importante per timbrae il biglietto per Mosca 1980.

Il secondo acuto per il Venezuela é arrivato il 18 febbraio 1996 nel Preolímpico di Mar del Plata, in Argentina. Questa volta a lasciare il segno é stato Jesús Valiente. Mentre l’unico pari data 21 gennaio 2000, 1 – 1 nello Estadio do Café a Londina: vantaggio cafetero con Jairo Castillo (28’), mentre il pari venezuelano fu segnato da Lionel Vielma (82’).

Nelle prime due gare disputate, in questa edizione del preolímpico, la nazionale venezuelana ha collezionato due pareggi; 3 – 3 con la Bolivia e 1 – 1 con l’Ecuador. Mentre i “neogranadinos” sono stati battuti dall’Ecuador (3 – 0) e Brasile (2 – 0).

Oggi, alle 19:00 (ora di Caracas), si attende il tutto esaurito nello stadio Brigido Iriarte e le emozioni non mancheranno.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)