Atletica: la Maratona CAF assegnerà punti per il Ranking Mondiale “Wanda Age Group”

CARACAS. – Si svolgerà il 17 marzo e, come di consueto, coinvolgerà diversi punti iconici di Caracas (i Monoliti a Los Próceres, La Piazza Altamira, “La redoma La India ed altri). Quest’anno la prova podistica che attraverserá le principali strade della “Ciudad de los techos rojos” avrá un plus in piú: assegnerá punti per il Ranking Mondiale “Wanda Age Group”

La notizia é stata resa nota con un comunicato stampa da Marisol Barrera, presidenta del comitato organizzatore della Maratona CAF.

“Siamo molto contenti di poter annunciare una buona notizia per la quale stavamo lavorando da tempo” – dichiara Barrera nella nota stampa inviata ai media e dove si spiega che i runner con un’etá compresa tra i 40 e gli 80 anni riceveranno punti per il Campionato Mondiale AbbotWMM 2025, dove saranno selezionati i migliori al mondo tra gli atleti dilettanti.

Con il passare degli anni la Maratona CAF è diventata non solo una gara podistica, ma una festa per l’intera città. Appena finisce un’edizione sia i partecipanti che i semplici tifosi attendono con ansia la data della prossima edizione.

“Correre alle falde dell’Ávila é un’esperienza unica. Garantiremo un’eccellente organizzazione, l’idratazione e la sicurezza per tutti i partecipanti. É una maratona dove vengono curati tutti i dettagli” spiega Marisol Barrera nel comunicato stampa.

Gli atleti che vogliono misurarsi in questa impegnativa prova possono iscriversi fino al 20 febbraio, ma bisogna stare attenti, i tagliandi sono limitati e possono esaurirsi prima di quella data. I runners devono visitare il seguente link caf.com/maratoncaf e seguire passi per formalizzare l’iscrizione.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)