Preolimpico, 1-1 con l’Ecuador: il cammino della Vinotinto si complica!

CARACAS. – Il percorso della Vinotinto verso i Giochi Olimpici Parigi 2024 si complica dopo l’1 – 1 con l’Ecuador. I ragazzi allenati da Ricardo Valiño sono passati in vantaggio con la zuccata vincente di Kevin Kelsy (19’) dopo uno splendido assist di Bryant Ortega.

Ma nella ripresa l’Ecuador trova il pari con una punizione battuta alla perfezione da Yaimar Medina (70’). Per il calciatore cresciuto nelle giovanili dell’Independiente del Valle é il terzo gol in 59 minuti disputati in questo torneo Preolímpico. Le prime due reti le aveva segnate nella vittoria 3-0 contro la Colombia.

Nell’altra sfida di questa seconda giornata del gruppo A, al Brasile é bastato un gol di Endrick dopo appena quattro giri di lancette per aggiudicarsi l’intera posta in palio contro la Bolivia.

Con questi risultati, dopo le prime due giornate in cima alla classifica del girone A c’é l’Ecuador con 4 punti, seguono Brasile (3, con una gara in meno), Venezuela (2), Bolivia (1) e Colombia (0, con una gara in meno).

Il girone A tornerá in campo venerdí con le gare: Bolivia – Ecuador (alle 16:00 ora del Venezuela) e Brasile – Colombia (alle 19::00). La Vinotinto, dopo il turno di riposo, nella quarta giornata in programma lunedí affronterá i “Cafeteros” alle 19:00 nello stadio Brigido Iriarte.

Oggi il Preolímpico si sposterá sul rettangolo del Misael Delgado della cittá di Valencia con le gare della seconda giornata del girone B: Paraguay – Uruguay (alle 16:00) e Perú – Argentina (alle 19:00). Qui la situazione vede al comando il Perú con 3 punti, alle sue spalle troviamo la coppia Argentina – Paraguay con 1 e chiudono Uruguay (che ha riposato nella prima giornata) e Cile con 0.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)