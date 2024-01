Baseball, oggi al via la finale della LVBP: Cardenales o Tiburones, chi porterà a casa la coppa?

CARACAS – La finale scudetto della Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tra Cardenales de Lara e Tiburones de La Guaira prenderá il via oggi, alle 19:00 (ora di Caracas), sul diamante dello stadio Universitario. Questa sará prima volta che “Pájaros rojos” e “Salados” si affronteranno per contendersi lo scudetto della “pelota” venezuelana.

La squadra di Barquisimeto si presenta a questa fase del torneo con uno score di 43 vittorie e 29 sconfitte, sono stati presi in considerazione i risultati della regular season e round robin. Tra le due fase della LVBP, la formazione allenata dal manager Henr Blanco ha affrontato in 12 occasioni i Tiburones aggiudicandosi la vittoria in 8 occasioni.

I Cardenales, dopo un inizio da dimenticare con quattro ko in altrettante gare disputate si sono ripresi inanellando una serie di risultati utili consecutivi. La chiave di questa rinascita dei “Pájaros Rojos” é stata il riscatto in fase ofensiva e una soliditá dello staff di lanciatori. Basta guardare le 10 vittorie nelle ultime 12 gare disputate.

Sull’altra sponda i Tiburones ,che dall’arrivo di Oswaldo Guillén lo scorso 4 dicembre hanno avuto una svolta che gli ha permesso di risalire in classifica e qualificarsi per il round robin (dove hanno chiuso con il miglior record). I “salados” disputeranno la loro seconda finale di fila nella LVBP sperando d’interrompere un digiuno che dura da 38 anni. Va segnalato che l’attuale manager, allora era giocatore dei Tiburones.

Come abbiamo detto in articoli precedenti, Guillén non é nuovo sfatando tabú con gli scudetti, infatti nel 2005 guidó i Chicago White Sox alla vittoria nelle World Series, un titolo che mancava da 88 anni nella bacheca della squadra della “Cittá dei venti” ed interrompendo in questo modo la “maledizione dei calzini sporchi” (una sorta di calcioscommesse del baseball a stelle e strisce).

Cosí si giocherá la finale

Oggi: Cardenales vs Tiburones (stadio Universitario alle 19:00)

Domani: Cardenales vs Tiburones (stadio Universitario alle 19:00)

Giovedí: Tiburones vs Cardenales (stadio Antonio Herrera Gutiérrez alle 19:00)

Sabato: Tiburones vs Cardenales (stadio Antonio H. G. alle 19:00)

Domenica Tiburones vs Cardenales (stadio Antonio H. G. alle 18:00)

Lunedí Cardenales vs Tiburones (stadio Universitario alle 19:00)

Martedí Cardenales vs Tiburones (stadio Universitario alle 19:00)

Le ultime tre gare si disputeranno solo se sará necessario

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)